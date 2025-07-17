История на реальных событиях: стоит ли смотреть драмеди "Павлин" на больших экранах

Уже с 17 июля в украинских кинотеатрах стартует драмеди "Павлин" – австрийско-немецкая лента, которая ставит неудобные вопросы о собственной идентичности и заставляет задуматься, кем мы являемся на самом деле без социальных ролей. Это история о Маттиасе – "арендованном друге", который умеет сыграть любую роль, но постепенно теряет собственную идентичность.

В материале Кино 24 рассказываем, почему стоит посмотреть "Павлина" на большом экране.

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Почему стоит посмотреть фильм "Павлин" в кино?

В главной роли – один из самых ярких немецких актеров современности

Альбрехт Шух умеет завораживать зрителей с первого кадра. Он известен по мощной игре в оскароносном фильме "На Западном фронте без перемен", где он создал запоминающийся надолго образ,. В "Павлине" Шух снова демонстрирует удивительное актерское мастерство: он играет Маттиаса – человека, который кажется идеальным другом, сыном или собеседником, но одновременно теряет собственное "я" среди сотен чужих ролей.

Журнал Variety назвал его работу "звездной и непревзойденной", а украинский Kinowar подчеркнул, что это "блестящая игра".

Сюжет, который доведет до слез – как от смеха, так и от щемящего сочувствия

Маттиас в исполнении Альбрехта Шуха – универсальный "арендованный друг". Он может сыграть любого: от безупречного сына до харизматичного коллеги для бизнес-встреч. Но за внешним шармом и юмором кроется драматическая история человека, который потерял настоящее лицо среди масок.

"Павлин" мастерски балансирует между комедией и драмой, предлагая зрителям смеяться, умиляться и задумываться о том, насколько мы искренни сами с собой.

"Павлин": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссерский дебют, который уже покорил фестивали

"Павлин" – это полнометражный дебют австрийского режиссера Бернгарда Венгера, но сложно поверить, что это его первый большой фильм. Венгер исследовал тему "арендованных друзей" в Японии, превратив ее в многослойную историю. Его короткометражная работа уже получила более 40 наград на фестивалях, а "Павлин" стартовал на Венецианском кинофестивале и открывал "Неделю австрийского кино" в Украине.

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Реальная основа истории: феномен "друзей напрокат"

Собственно, идея фильма появилась после того, как режиссер Бернхард Венгер изучал социальную практику "арендованных друзей" в Японии.

Это явление возникло как ответ на кризис одиночества и социального отчуждения, но быстро превратилось в бизнес. У Маттиаса есть реальный прототип – настоящий работник такой компании, который в интервью режиссеру рассказал, что постоянно вживаясь в чужие роли, он потерял ощущение собственной личности. Эта история о поиске себя в современном мире звучит особенно актуально.

Признание от мировых критиков