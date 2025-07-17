Історія на реальних подіях: чи варто дивитись драмеді "Павич" на великих екранах

Вже з 17 липня в українських кінотеатрах стартує драмеді "Павич" – австрійсько-німецька стрічка, яка ставить незручні запитання про власну ідентичність і змушує замислитися, ким ми є насправді без соціальних ролей. Це історія про Маттіаса – "орендованого друга", який вміє зіграти будь-яку роль, але поступово губить власну ідентичність.

У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, чому варто подивитись "Павича" на великому екрані.

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Чому варто подивитись фільм "Павич" в кіно?

У головній ролі – один із найяскравіших німецьких акторів сучасності

Альбрехт Шух вміє заворожувати глядачів з першого кадру. Він відомий за потужною грою в оскароносному фільмі "На Західному фронті без змін", де він створив образ, що запам'ятовується надовго. У "Павичі" Шух знову демонструє дивовижну акторську майстерність: він грає Маттіаса – чоловіка, який здається ідеальним другом, сином чи співрозмовником, але водночас втрачає власне "я" серед сотень чужих ролей.

Журнал Variety назвав його роботу "зірковою та неперевершеною", а український Kinowar підкреслив, що це "блискуча гра".

Сюжет, який доведе до сліз – як від сміху, так і від щемкого співчуття

Маттіас у виконанні Альбрехта Шуха – універсальний "орендований друг". Він може зіграти будь-кого: від бездоганного сина до харизматичного колеги для бізнес-зустрічей. Та за зовнішнім шармом і гумором криється драматична історія людини, яка загубила справжнє обличчя серед масок.

"Павич" майстерно балансує між комедією й драмою, пропонуючи глядачам сміятися, розчулюватися й замислюватися про те, наскільки ми щирі самі з собою.

"Павич": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисерський дебют, який вже підкорив фестивалі

"Павич" – це повнометражний дебют австрійського режисера Бернгарда Венґера, але складно повірити, що це його перший великий фільм. Венґер дослідив тему "орендованих друзів" у Японії, перетворивши її на багатошарову історію. Його короткометражна робота вже здобула понад 40 нагород на фестивалях, а "Павич" стартував на Венеційському кінофестивалі та відкривав "Тиждень австрійського кіно" в Україні.

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Реальна основа історії: феномен "друзів напрокат"

Власне, ідея фільму з'явилася після того, як режисер Бернгард Венґер вивчав соціальну практику "орендованих друзів" у Японії.

Це явище виникло як відповідь на кризу самотності й соціального відчуження, але швидко перетворилося на бізнес. У Маттіаса є реальний прототип – справжній працівник такої компанії, який в інтерв'ю режисеру розповів, що постійно вживаючись у чужі ролі, він втратив відчуття власної особистості. Ця історія про пошук себе в сучасному світі звучить особливо актуально.

Визнання від світових критиків