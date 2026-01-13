Не только Эдди Мансон: кто умер в 4 сезоне "Очень странных дел"
- В 4 сезоне "Очень странных дел" умерли Крисси Каннингем, Фред Бенсон, Патрик МакКинни, Эдди Мансон и Джейсон Карвер.
- Доктор Бреннер был застрелен во время рейда федералами, а судьба доктора Сэма Оуэнса и Макс оставалась неизвестной.
Недавно на платформе Netflix состоялась премьера 5 сезона сериала "Очень странные дела", который стал финальным. Главные герои снова объединились, чтобы найти и победить Векну, спасти друзей и городок Хокинс.
Сегодня предлагаем вспомнить 4 сезон сериала, который вышел еще в 2022 году. В частности, кто из героев умер, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.
Тоже интересно Какой сезон культового сериала "Очень странные дела" на Netflix оказался самым интересным
Кто умер в 4 сезоне "Очень странных дел"?
Первая часть 4 сезона уже принесла несколько потерь. Чирлидерша Крисси Каннингем, студент-журналист Фред Бенсон и баскетболист Патрик Маккинни стали жертвами Векны. Кроме того, кое-кто погиб во время резни в лаборатории Хокинса, а Демогоргон уничтожил узников, которые находились в русской тюрьме.
Когда федералы совершили рейд на импровизированную лабораторию доктора Бреннера в пустыне, он помогал Одиннадцати убежать, однако получил несколько выстрелов в спину. Также зрители попрощались с Эдди Мансоном.
В 4 сезоне "Очень странных дел" умер и баскетболист Джейсон Карвер, а судьба доктора Сэма Оуэнса и Макс оставалась неизвестной.
Сериал "Очень странные дела": главное
Создателями сериала "Очень странные дела" являются братья Мэтт и Росс Дафферы. Первый сезон вышел на Netflix в июле 2016 года, а премьера последнего состоялась в 2025 году.
События сериала разворачиваются в городке Хокинс, что в штате Индиана. История начинается с загадочного исчезновения 12-летнего Уилла Байерса. За поиски парня берутся его друзья: Майк Уиллер, Дастин Хендерсон и Лукас Синклер, к которым впоследствии присоединяется девочка Одиннадцать.
Главные роли сыграли Дэвид Гарбор, Финн Вулфгард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп и другие.