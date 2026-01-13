Не лише Едді Мансон: хто помер у 4 сезоні "Дивних див"
- У 4 сезоні "Дивних див" померли Кріссі Каннінгем, Фред Бенсон, Патрік Маккінні, Едді Мансон та Джейсон Карвер.
- Доктор Бреннер був застрелений під час рейду федералами, а доля доктора Сема Оуенса і Макс залишалася невідомою.
Нещодавно на платформі Netflix відбулася прем'єра 5 сезону серіалу "Дивні дива", який став фінальним. Головні герої знову об'єдналися, аби знайти та перемогти Векну, врятувати друзів та містечко Гокінс.
Сьогодні пропонуємо згадати 4 сезон серіалу, який вийшов ще у 2022 році. Зокрема, хто з героїв помер, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.
Хто помер у 4 сезоні "Дивних див"?
Перша частина 4 сезону вже принесла кілька втрат. Чирлідерка Кріссі Каннінгем, студент-журналіст Фред Бенсон та баскетболіст Патрік Маккінні стали жертвами Векни. Крім того, дехто загинув під час різанини в лабораторії Гокінса, а Демогоргон знищив в'язнів, які перебували у російській в'язниці.
Коли федерали здійснили рейд на імпровізовану лабораторію доктора Бреннера в пустелі, він допомагав Одинадцять утекти, однак отримав кілька пострілів у спину. Також глядачі попрощалися з Едді Мансоном.
У 4 сезоні "Дивних див" помер і баскетболіст Джейсон Карвер, а доля доктора Сема Оуенса і Макс залишалася невідомою.
Серіал "Дивні дива": головне
Творцями серіалу "Дивні дива" є брати Метт і Росс Даффери. Перший сезон вийшов на Netflix у липні 2016 року, а прем'єра останнього відбулась у 2025 році.
Події серіалу розгортаються у містечку Гокінс, що в штаті Індіана. Історія розпочинається з загадкового зникнення 12-річного Вілла Баєрса. За пошуки хлопця беруться його друзі: Майк Віллер, Дастін Хендерсон і Лукас Сінклер, до яких згодом приєднується дівчинка Одинадцять.
Головні ролі зіграли Девід Гарбор, Фінн Вулфгард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп та інші.