Сьогодні пропонуємо згадати 4 сезон серіалу, який вийшов ще у 2022 році. Зокрема, хто з героїв помер, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

Хто помер у 4 сезоні "Дивних див"?

Перша частина 4 сезону вже принесла кілька втрат. Чирлідерка Кріссі Каннінгем, студент-журналіст Фред Бенсон та баскетболіст Патрік Маккінні стали жертвами Векни. Крім того, дехто загинув під час різанини в лабораторії Гокінса, а Демогоргон знищив в'язнів, які перебували у російській в'язниці.

Кріссі Каннінгем / Кадр із серіалу

Фред Бенсон / Кадр із серіалу

Патрік Маккінні / Кадр із серіалу

Коли федерали здійснили рейд на імпровізовану лабораторію доктора Бреннера в пустелі, він допомагав Одинадцять утекти, однак отримав кілька пострілів у спину. Також глядачі попрощалися з Едді Мансоном.

Доктор Бреннер / Кадр із серіалу

Едді Мансон / Кадр із серіалу

У 4 сезоні "Дивних див" помер і баскетболіст Джейсон Карвер, а доля доктора Сема Оуенса і Макс залишалася невідомою.

Джейсон Карвер / Кадр із серіалу

