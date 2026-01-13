Сегодня предлагаем вспомнить 4 сезон сериала, который вышел еще в 2022 году. В частности, кто из героев умер, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

Кто умер в 4 сезоне "Очень странных дел"?

Первая часть 4 сезона уже принесла несколько потерь. Чирлидерша Крисси Каннингем, студент-журналист Фред Бенсон и баскетболист Патрик Маккинни стали жертвами Векны. Кроме того, кое-кто погиб во время резни в лаборатории Хокинса, а Демогоргон уничтожил узников, которые находились в русской тюрьме.

Крисси Каннингем / Кадр из сериала

Фред Бенсон / Кадр из сериала

Патрик Маккинни / Кадр из сериала

Когда федералы совершили рейд на импровизированную лабораторию доктора Бреннера в пустыне, он помогал Одиннадцати убежать, однако получил несколько выстрелов в спину. Также зрители попрощались с Эдди Мансоном.

Доктор Бреннер / Кадр из сериала

Эдди Мансон / Кадр из сериала

В 4 сезоне "Очень странных дел" умер и баскетболист Джейсон Карвер, а судьба доктора Сэма Оуэнса и Макс оставалась неизвестной.

Джейсон Карвер / Кадр из сериала

Сериал "Очень странные дела": главное