Серед них – польський драматичний мінісеріал "Свинцеві діти", який вже став одним з найпопулярніших серед українців, про що повідомляє рейтинг Netflix.

Про що серіал "Свинцеві діти"?

Прем'єра серіалу відбулася 11 лютого 2026 року і вже має високий рейтинг IMDb – 7.6. Сюжет побудований на основі реальної історії на гостру соціальну тему.

Головна героїня – польська лікарка Йоланта Вадовська-Кроль. Вона проводила обстеження у 1970-х роках в Сілезії, що в районі Катовіце. Там у дітей були анемія, проблеми з розвитком, неврологічні розлади, що були спричинені отруєнням свинцем через викиди металургійного заводу. Йоланта збирала докази та виступала проти промислових гігантів та комуністичноїх влади, яка боялася економічних втрат.

Творці серіалу "Свинцеві діти" показали боротьбу через ризики для кар'єри, моральні дилеми. Ми бачимо головних героїв символами беззахисності перед байдужістю системи.

Серіал складається з 6 епізодів, тож його легко можна подивитися за день.

"Свинцеві діти": дивіться онлайн трейлер серіалу

