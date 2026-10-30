О войне, травмах и надежде: какие фильмы покажет 23-й Странствующий Docudays UA

Этой осенью, несмотря на все трудности военного времени, начинается турне Странствующего фестиваля Docudays UA по Украине. Это неотъемлемая часть Международного фестиваля документального кино о правах человека, который является одним из крупнейших кинематографических и правозащитных событий Восточной Европы.

Ежегодно после завершения масштабных киевских показов программа отправляется в турне по регионам, чтобы демонстрировать документальные фильмы и создавать площадки для открытых дискуссий о правах человека и актуальных проблемах общества. Подробнее об этом – в материале 24 Канала.

Программа Странствующего Docudays UA 2026

В течение октября и ноября зрители как минимум в 19 областях смогут посмотреть 12 фильмов из программы 23-го Docudays UA, а также посетить встречи с авторами, героями фильмов и принять участие в других мероприятиях.

Во Львове фестиваль продлится с 30 октября по 14 ноября. Для посетителей подготовлено 18 мероприятий, в том числе кинопоказы, лекция, правозащитные дискуссии и лаборатория документалистики.

Главная тема фестиваля этого года – "Простые конструкции". Эта метафора идеально отражает реалии украинской жизни в условиях войны, когда ради выживания приходится придумывать временные решения: кирпичи на газовой плите, автономное освещение, палатки прямо в комнатах и рыболовные сети для защиты от дронов.

В то же время эта тема охватывает способность украинцев приспосабливаться, поддерживать друг друга и выстраивать жизнь заново, несмотря на неопределенность. Через этот образ "Странствующий Docudays UA" говорит об устойчивости, борьбе и силе гражданского общества.

Львиную долю репертуара этого года составляют работы украинских режиссеров, осмысливающие опыт войны, оккупации и травм. Это истории о невероятной стойкости людей и их пути к восстановлению после самых тяжелых испытаний.

В программу вошли такие полнометражные фильмы:

"Мир для Нины" (режиссер Жанна Довгич). Фильм рассказывает о матери защитника Донецкого аэропорта, которого в 2015 году казнили российские коллаборационисты. Женщина начинает собственную борьбу за справедливость, стремясь добиться наказания для виновных в военном преступлении.

(режиссер Жанна Довгич). Фильм рассказывает о матери защитника Донецкого аэропорта, которого в 2015 году казнили российские коллаборационисты. Женщина начинает собственную борьбу за справедливость, стремясь добиться наказания для виновных в военном преступлении. "Блаженные" (режиссер Андрей Лисецкий). История группы украинских художников, чьи мировоззрения и восприятие мира кардинально меняются из-за жестокой войны.

Программа Странствующего Docudays UA 2026 / Фото пресс-службы

"Иллюзия тихой ночи" (режиссер Ольга Черных). Документальный эксперимент, снятый в ночь с 27 на 28 июля 2025 года сорока операторами по всей стране. Фильм запечатлевает жизнь между страхом, изнеможением и короткими мгновениями радости в тыловых, прифронтовых и оккупированных регионах.

Программа "Странствующего Docudays UA 2026" / Фото пресс-службы

Тему стойкости и поиска опоры раскрывает и подборка короткометражных фильмов:

"Свидетели. Место рождения" (режиссер Марина Кронглевская) – о работе Черниговского роддома в начале полномасштабного вторжения.

Программа Странствующего Docudays UA 2026 / Фото пресс-службы

"Нормальная жизнь" (режиссер Николай Носок) – о многодетной матери, которая спасает семью от оккупации и учится жить на обломках разрушенного мира.

(режиссер Николай Носок) – о многодетной матери, которая спасает семью от оккупации и учится жить на обломках разрушенного мира. "Паром плывет" (режиссер Жора Папоян) – история учителя музыки из Залещиков, который готовит ансамбль к концерту на фоне частых похоронных маршей.

Программа Странствующего Docudays UA 2026 / Фото пресс-службы

"Апокалипсис вчера, сегодня, завтра и послезавтра" (режиссер Анастасия Бонадига) – рассказ о мужчине, который не покидает родной Никополь, несмотря на постоянные обстрелы.

(режиссер Анастасия Бонадига) – рассказ о мужчине, который не покидает родной Никополь, несмотря на постоянные обстрелы. "Сиквела" (режиссер Алла Митюкова) – фильм о реабилитации тяжело раненого военного и его возвращении к гражданской жизни.

(режиссер Алла Митюкова) – фильм о реабилитации тяжело раненого военного и его возвращении к гражданской жизни. "Открытый мир" (режиссеры Роман Химей и Ярема Малащук) – история юноши в Польше, который поддерживает связь с родным домом с помощью робота-собаки.

Программа Странствующего Docudays UA 2026 / Фото пресс-службы

Также зрители смогут увидеть зарубежные фильмы, посвященные теме колониализма:

"Кельтская утопия" (режиссеры Деннис Харви, Ларс Ловен, Швеция/Ирландия) – о том, как современная музыкальная сцена Ирландии осмысливает колониальное прошлое.

(режиссеры Деннис Харви, Ларс Ловен, Швеция/Ирландия) – о том, как современная музыкальная сцена Ирландии осмысливает колониальное прошлое. "Обещание" (режиссеры Даан Велдхейзен, Нидерланды) – фильм об истории Западного Папуа (бывшей нидерландской колонии) и влиянии политических интересов на судьбу народов.

Программа Странствующего Docudays UA 2026 / Фото пресс-службы

Ключевой темой правозащитного блока второй год подряд остается демократия участия. Организаторы подчеркивают важность вовлечения граждан в принятие решений и формирование общего будущего в условиях войны и последующего восстановления.

Еще одно важное направление дискуссий – деколонизация как ключ к переосмыслению украинской истории, идентичности и влияния имперского прошлого на общество.

Отдельное внимание будет уделено новой информационной кампании ОО "Докудейз" под названием "Быть присутствующими". Она посвящена украинцам на временно оккупированных территориях. В рамках кампании покажут фильм "Следы" Алисы Коваленко и Марисы Никитюк о женщинах, переживших сексуальное насилие и пытки со стороны россиян, но нашедших в себе силы для восстановления.

Странствующий Docudays UA заботится о том, чтобы кино было доступно для всех. Большинство фильмов адаптированы для людей с нарушениями зрения с помощью аудиоописания. Кроме того, все фильмы сопровождаются расширенными субтитрами, которые фиксируют не только речь, но и важные звуки (шаги, музыку и шум).

Организаторами мероприятия выступают ОО "Докудейз", Украинский Хельсинкский союз по правам человека, БО "Фонд милосердия и здоровья" и ОО "Центр современных информационных технологий и визуальных искусств". Фестиваль проходит при поддержке ЕС, Посольства Швеции в Украине и Международного фонда "Возрождение".