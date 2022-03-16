Студия Paramount собрала миллион долларов на гуманитарную помощь Украине

Американская киностудия Paramount объявила о прекращении всех операций в России. Кроме того, компания выделила сумму в один миллион долларов, которые потратят на гуманитарную помощь для Украины.

Об этом сообщил президент и генеральный директор студии Paramount Боб Бакиш в интервью изданию Variety.

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Как и многие из вас, я внимательно слежу за сокрушительным, неспровоцированным вторжением в Украину. Гуманитарный кризис, возникший в результате, и его обильные последствия для жизни миллионов людей по всей Украине, Восточной Европе и самой России, являются ужасным свидетельством,

– написал Боб Бакиш 15 марта своим сотрудникам.

Относительно корпоративного пожертвования в размере 1 миллиона долларов в поддержку гуманитарной помощи Бакиш призвал сотрудников напрямую помогать нуждающимся во время гуманитарного кризиса.

"Соответствующие требования сотрудники Великобритании и США могут воспользоваться программой Paramount Matching Program, которую мы работаем над расширением на дополнительные международные регионы", – написал Бакиш.

Бакиш подчеркнул, что студия приостанавливает поставки контента Paramount Global в Россию. В частности, прекращен прокат фильмов "Затерянный город" и "Еж Соник 2".

Среди прочего издатель Simon & Schuster приостановил продажи в России вместе с лицензированием прав на перевод российским издателям, а Paramount Consumer Products приостанавливает все новые лицензионные соглашения в России.

По словам Бакиша, для того, чтобы приостановить лицензирование и другие виды деятельности в России, нужно больше времени из-за контрактных, технических и партнерских сложностей.