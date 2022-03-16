Про це повідомив президент і генеральний директор студії Paramount Боб Бакіш у інтерв'ю виданню Variety.
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Як і багато хто з вас, я уважно стежу за нищівним, неспровокованим вторгненням в Україну. Гуманітарна криза, що виникла в результаті, та її рясні наслідки для життя мільйонів людей по всій Україні, Східній Європі та в самій Росії, є жахливим свідченням,
— написав Боб Бакіш 15 березня своїм співробітникам.
Щодо корпоративного пожертвування у розмірі 1 мільйона доларів на підтримку гуманітарної допомоги, Бакіш закликав співробітників безпосередньо допомагати нужденним під час гуманітарної кризи.
"Відповідні вимоги співробітники у Великій Британії та США можуть скористатися програмою Paramount Matching Program, яку ми працюємо над розширенням на додаткові міжнародні регіони", - написав Бакіш.
Бакіш наголосив, що студія призупиняє постачання контенту Paramount Global до Росії. Зокрема, припинено прокат фільмів "Загублене місто" та "Їжак Сонік 2".
Серед іншого, видавець Simon & Schuster призупинив продажі у Росії разом із ліцензуванням прав на переклад російським видавцям, а Paramount Consumer Products призупиняє усі нові ліцензійні угоди в Росії.
За словами Бакіша, для того, щоб призупинити ліцензування та інші види діяльності у Росії потрібно більше часу через контрактні, технічні та партнерські складнощі.