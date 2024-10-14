Критики и зрители в один голос заявляют, что авторы поработали над тем, чтобы сыграть на эмоциях, устроив так называемые качели, пишет Кино 24.

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Сюжет фильма

История вращается вокруг суперзвезды Элизабет Спаркл (Деми Мур), которая получила "Оскар". Но из-за возраста ее перестают снимать в кино, с чем женщина никак не может смириться. Поэтому Элизабет решила записывать видеоуроки по аэробике.

Но когда Спаркл исполнилось 50 лет, ее также уволили из фитнес-шоу. Находясь в эмоциональном дисбалансе, она идет на риск, приняв решение о применении загадочной "Субстанции" – препарат для репликации клеток, что создает лучшую версию человека. В результате этого на свет появляется молодая, прекрасная, совершенная Сью (Маргарет Кволли), а вот Элизабет приходится пожалеть о ее появлении.

"Субстанция": смотрите онлайн трейлер фильма

Как главная героиня борется с последствиями своего эксперимента и удастся ли найти ей выход из этой запутанной истории, уже можно узнать, посетив киносеанс. К слову, продолжительность фильма – 2 часа 21 минута.

Отметим, что в этом году "Субстанцию" презентовали на Каннском кинофестивале, где фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" за лучший сценарий. Интересно, что по рейтингу платформы IMDb, киноленту оценили в 7,8 балла из 10 возможных.