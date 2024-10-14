Критики та глядачі в один голос заявляють, що автори попрацювали над тим, щоб зіграти на емоціях, влаштувавши так звані гойдалки, пише Кіно 24.

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Сюжет фільму

Історія обертається довкола суперзірки Елізабет Спаркл (Демі Мур), яка здобула "Оскара". Але через вік її перестають знімати у кіно, з чим жінка ніяк не може змиритись. Тому Елізабет вирішила записувати відеоуроки з аеробіки.

Але коли Спаркл виповнилось 50 років, її також звільнили з фітнес-шоу. Перебуваючи в емоційному дисбалансі, вона йде на ризик, прийнявши рішення щодо застосування загадкової "Субстанції" – препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. У результаті цього на світ з'являється молода, прекрасна, досконала Сью (Маргарет Кволлі), а от Елізабет доводиться пошкодувати про її появу.

"Субстанція": дивіться онлайн трейлер фільму

Як головна героїня бореться із наслідками свого експерименту та чи вдасться знайти їй вихід із цієї заплутаної історії, уже можна дізнатись, відвідавши кіносеанс. До слова, тривалість фільму – 2 години 21 хвилина.

Зазначимо, що цьогоріч "Субстанцію" презентували на Каннському кінофестивалі, де фільм здобув "Золоту пальмову гілку" за найкращий сценарій. Цікаво, що за рейтингом платформи IMDb, кінострічку оцінили в 7,8 бала із 10 можливих.