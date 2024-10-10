Редакція Кіно 24 зібрала фільми, які допоможуть розслабитися та насолодитися вечором. Від моторошних трилерів до комедійних і душевних сюжетів – це кіно бездоганно завершить день.

Цікаво Підкорили українців: 10 топових серіалів на Netflix за останній тиждень

"Хто ти всередині"

Напередодні весілля друзі збираються в одному домі на велику вечірку. На порозі з'являється гість з валізою у руках – забутий друг, на якого не чекали. Всі присутні відчувають, що опинилися у пастці, вирватися з якої вони зможуть, покладаючись лиш на себе.

"Хто ти всередині": дивіться трейлер онлайн

"Платформа"

Події іспанського науково-фантастичного відбуваються у багатоповерховій в'язниці. На кожному поверсі є двоє ув'язнених, а через центр будівлі проходить шахта, звідки щодня спускають їжу. Нагорі платформа завалена їжею, але до найнижчих поверхів доходять лиш недоїдки. Новий ув'язнений Горенг намагається переконати інших зберегти людяність і ділитися їжею порівну.

"Платформа": дивіться трейлер онлайн

На Netflix вже вийшла друга частина цього фільму – вона сподобається тим, хто вже бачив першу.

"Розлучені"

Минуло вже 20 років з того часу, як ця пара вирішила розлучитися. Кожен давно йде своїм шляхом, та раптом вони вирішили отримати офіційний документ про їхній розрив. Однак колишнє подружжя стикається з церковними законами, через які вони починають стикатися.

"Розлучені": дивіться трейлер онлайн

"Чоловік на ім'я Отто"

Депресивний буркотун Отто відмежувався від людей та відмовився від щасливого життя після того, як померла його дружина. По сусідству раптом оселяється молода сімейна пара, яка приносить радість у життя Отто.

"Чоловік на ім'я Отто": дивіться трейлер онлайн

Тож не витрачайте час на довгі пошуки, а вибирайте один з цих варіантів. Приготуйтеся до кіносеансу, який точно залишить слід у пам'яті.