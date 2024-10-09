Платформа Netflix оновила рейтинг серіалів, які найчастіше дивилися протягом тижня – від 30 вересня до 6 жовтня. Від романтичних та зворушливих до моторошних та міфічних – кожен знайде те, що сподобається саме йому.

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"Ніхто цього не хоче"

Романтично-комедійний серіал розповідає про стосунки між жінкою, яка скептично ставиться до існування Бога та записує подкасти на відверті теми, та нетрадиційним єврейським рабином. Попри абсолютно протилежні цінності й переконання та непрості виклики, що постають перед їхніми родинами, їх тягне одне до одного.

"Ніхто цього не хоче": дивіться трейлер онлайн

"Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"

Це друга частина антології "Монстри", що розповідає про найстрашніших злочинців в історії. Якщо у першому сезоні глядач познайомився з історією Джеффрі Дамера, то вже у другому творці розповідають історію братів Менендесів, яких засудили до довічного ув'язнення через вбивство батьків. Серіал намагається показати усі боки конфлікту.

"Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів": дивіться трейлер онлайн

"Ідеальна пара"

У центрі сюжету – наречена Амелія Сакс, яка готується до весілля на елітному острові Нантакет. Її майбутня свекруха Ґрір не шкодує грошей на свято сина. Розкішна подія опиняється під питанням, коли на пляжі виявляють тіло. Поки триває розслідування, приховані таємниці багатої сім'ї виходять назовні.

"Ідеальна пара": дивіться трейлер онлайн

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