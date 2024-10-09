Платформа Netflix обновила рейтинг сериалов, которые чаще всего смотрели в течение недели – от 30 сентября до 6 октября. От романтических и трогательных до жутких и мифических – каждый найдет то, что понравится именно ему.

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"Никто этого не хочет"

Романтично-комедийный сериал рассказывает об отношениях между женщиной, которая скептически относится к существованию Бога и записывает подкасты на откровенные темы, и нетрадиционным еврейским раввином. Несмотря на совершенно противоположные ценности и убеждения и непростые вызовы, стоящие перед их семьями, их тянет друг к другу.

"Никто этого не хочет": смотрите трейлер онлайн

"Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"

Это вторая часть антологии "Монстры", рассказывающая о самых страшных преступниках в истории. Если в первом сезоне зритель познакомился с историей Джеффри Дамера, то уже во втором создатели рассказывают историю братьев Менендесов, которых приговорили к пожизненному заключению за убийство родителей. Сериал пытается показать все стороны конфликта.

"Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов": смотрите трейлер онлайн

"Идеальная пара"

В центре сюжета – невеста Амелия Сакс, которая готовится к свадьбе на элитном острове Нантакет. Ее будущая свекровь Грир не жалеет денег на праздник сына. Роскошное событие оказывается под вопросом, когда на пляже обнаруживают тело. Пока идет расследование, скрытые тайны богатой семьи выходят наружу.

"Идеальная пара": смотрите трейлер онлайн

Украинцы на прошлой неделе также просматривали такие сериалы: