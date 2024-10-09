В список самых популярных фильмов от Netflix за последнюю неделю попали как новинки, так и те ленты, что успели стать любимцами. Узнавайте список всех 10 фильмов, на которые стоит обратить внимание киноманам.

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"Платформа 2"

Продолжение одноименного испанского научно-фантастического фильма рассказывает о новоприбывшей в огромной тюрьме, где камеры размещены в вертикальном порядке глубоко под землей. Она выступает против правил распределения пищи, которые установил таинственный лидер. Девушка стремится изменить жестокие законы и иерархию, которым все подчинились.

"Платформа 2": смотрите трейлер онлайн

"Неприятности"

Неуклюжий и разведенный продавец техники Конни оказался в сложной ситуации: его осудили за убийство по ошибке. В тюрьме он пересекается с преступниками, которые, опять же, ошибочно, считают Конни пилотом. Парень присоединяется к плану побега, в котором должен управлять самолетом. Среди этого хаоса у Конни есть две цели – доказать, что он не виноват, и успеть на день рождения дочери Джулии.

"Неприятности": смотрите трейлер онлайн

"Разведенные"

Польский комедийный фильм рассказывает о бывших супругах, которые покончили с отношениями еще 20 лет назад. Но когда они пытаются подтвердить это решение официально, то оказываются в ловушке церкви и различных предписаний.

"Разведенные": смотрите трейлер онлайн

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