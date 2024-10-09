У список найпопулярніших фільмів від Netflix за останній тиждень потрапили як новинки, так і ті стрічки, що встигли стати улюбленцями. Дізнавайтесь список усіх 10 фільмів, на які варто звернути увагу кіноманам.

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"Платформа 2"

Продовження однойменного іспанського науково-фантастичного фільму розповідає про новоприбулу у величезній в'язниці, де камери розміщені у вертикальному порядку глибоко під землею. Вона виступає проти правил розподілу їжі, які встановив таємничий лідер. Дівчина прагне змінити жорстокі закони та ієрархію, яким всі підкорилися.

"Платформа 2": дивіться трейлер онлайн

"Неприємності"

Незграбний та розлучений продавець техніки Конні опинився у складній ситуації: його засудили за вбивство помилково. У в'язниці він перетинається зі злочинцями, які, знову ж таки, помилково, вважають Конні пілотом. Хлопець приєднується до плану втечі, у якому має керувати літаком. Серед цього хаосу у Конні є дві цілі – довести, що він не винен, та встигнути на день народження доньки Джулії.

"Неприємності": дивіться трейлер онлайн

"Розлучені"

Польський комедійний фільм розповідає про колишнє подружжя, яке покінчило зі стосунками ще 20 років тому. Та коли вони намагаються підтвердити це рішення офіційно, то опиняються у пастці церкви та різноманітних приписів.

"Розлучені": дивіться трейлер онлайн

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