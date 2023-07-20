61-летняя звезда Байеган пришла на кинопоказ без платка на голове, вместо этого она надела шляпку. После происшествия она опубликовала фотографии с мероприятия в соцсетях.

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Иранский суд приговорил Афсане Байеган за отказ носить хиджаб

Афсан Байеган – выдающаяся актриса иранского кино в 1960 – 1970-х годов. Она также принимала участие в конкурсе красоты "Мисс Иран" в 1976 году, за два года до исламской революции.

Афсане Байеган приговорили к двум годам заключения с отсрочкой на пять лет за ношение шляпы и несоблюдение закона о ношение хиджаба,

– сообщило агентство Fars.



Афсане Байеган / Фото из соцсетей

В современном Иране существует закон, обязывающий всех женщин закрывать волосы и шею. Соблюдение этого закона контролирует полиция морали, а нарушительниц идентифицируют с помощью уличных видеокамер.

После длительных протестов, вспыхнувшие после смерти 22-летней иранки Махсы Амини в сентябре 2022 года, патрулирование улиц полицией морали было прекращено. Махса Амини умерла после задержания по обвинению в неправильном ношении хиджаба, впрочем, семья утверждала, что ее избивали до смерти сотрудники силовых структур.

Протесты против насилия были жестоко подавлены, но за это время погибли по меньшей мере 500 человек, десятки тысяч были задержаны, а несколько протестовавших были казнены. Однако власти Ирана в июле объявили о возобновлении работы полиции морали.