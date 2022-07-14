Судья отказала Эмберд Герд в пересмотре вердикта: почему ходатайство отклонили
Источник:Deadline
После выигрыша Джонни Деппа в суде актриса Эмбер Герд подвергла сомнению решение суда. Но ей было отказано в очередном рассмотрении вердикта.
Через месяц после вердикта суда в пользу Джонни Деппа, команда юристов Эмбер Герд подала ходатайство о повторном рассмотрении решения. 13 июля актриса получила неодобрительный результат.
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Эмбер Герд отказали в рассмотрении решения суда
Судья Пенни Азкарат из Виргинии отклонила ходатайство актрисы о назначении нового судебного разбирательства.
Команда Эмбер Герд поставила решение суда под сомнение, что один из присяжных вроде бы отличался от того, что в документах. В ответ адвокаты Джонни Деппа заявили, что претензии к присяжным можно было выдвигать и раньше, поэтому ее ходатайство – "необоснованное и легкомысленное".
Должная процедура была гарантирована и обеспечена всем сторонам в этом судебном процессе. Допрос был проведен справедливо и беспристрастно, суд и обе стороны изучили потенциальных присяжных. Нет никаких доказательств мошенничества или неправомерных действий,
– сообщила судья.
Результаты судебного приговора между Джонни Деппом и Эмбер Герд
- С 11 апреля шло рассмотрение дела Джонни Деппа и Эмбер Герд в суде. В заключении присяжные приняли, что актриса оговорила бывшего в своей статье 2018 года.
- Суд присудил Джонни Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов, а Эмбер Герд – в размере 2 миллионов долларов – семь присяжных решили, что актер также оговорил бывшую жену.
- После вердикта Эмбер Герд заявила, что разочарована судебным решением, а Джонни Депп признался, что после 6 лет к нему вернулась жизнь.