Судья отказала Эмберд Герд в пересмотре вердикта: почему ходатайство отклонили

После выигрыша Джонни Деппа в суде актриса Эмбер Герд подвергла сомнению решение суда. Но ей было отказано в очередном рассмотрении вердикта.

Через месяц после вердикта суда в пользу Джонни Деппа, команда юристов Эмбер Герд подала ходатайство о повторном рассмотрении решения. 13 июля актриса получила неодобрительный результат.

К слову Безусловно, я люблю его, – Эмбер Герд поразила поклонников новым признанием относительно Деппа

Эмбер Герд отказали в рассмотрении решения суда

Судья Пенни Азкарат из Виргинии отклонила ходатайство актрисы о назначении нового судебного разбирательства.

Команда Эмбер Герд поставила решение суда под сомнение, что один из присяжных вроде бы отличался от того, что в документах. В ответ адвокаты Джонни Деппа заявили, что претензии к присяжным можно было выдвигать и раньше, поэтому ее ходатайство – "необоснованное и легкомысленное".

Должная процедура была гарантирована и обеспечена всем сторонам в этом судебном процессе. Допрос был проведен справедливо и беспристрастно, суд и обе стороны изучили потенциальных присяжных. Нет никаких доказательств мошенничества или неправомерных действий,

– сообщила судья.

Результаты судебного приговора между Джонни Деппом и Эмбер Герд