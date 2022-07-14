Через місяць після вердикту суду на користь Джонні Деппа, команда юристів Ембер Герд подала клопотання про повторний розгляд рішення. 13 липня акторка отримала несхвальний результат.
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Ембер Герд відмовили у розгляді рішення суду
Суддя Пенні Азкарат з Вірджинії відхилила клопотання актриси про призначення нового судового розгляду.
Команда Ембер Герд поставила рішення суду під сумнів тому, що один з присяжних начебто відрізнявся від того, що у документах. У відповідь адвокати Джонні Деппа заявили, що претензії до присяжних можна було висувати й раніше, тому її клопотання – "необґрунтоване та легковажне".
Належну процедуру було гарантовано та забезпечено всім сторонам у цьому судовому процесі. Допит було проведено справедливо та неупереджено, суд та обидві сторони вивчили потенційних присяжних. Немає жодних доказів шахрайства чи неправомірних дій,
– повідомила суддя.
Результати судового вироку між Джонні Деппом та Ембер Герд
- З 11 квітня тривав розгляд справи Джонні Деппа та Ембер Герд у суді. У висновку присяжні ухвалили, що акторка обмовила колишнього у своїй статті 2018 року.
- Суд присудив Джонні Деппу компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів, а Ембер Герд – в розмірі 2 мільйони доларів – семеро присяжних вирішили, що актор також обмовив колишню дружину.
- Після вердикту Ембер Герд заявила, що розчарована судовим рішенням, а Джонні Депп зізнався, що після 6 років до нього повернулось життя.