Актер, сыгравшей Сулеймана в "Великолепном веке", может оказаться в тюрьме

Турецкого актера Халита Эргенча осудили по делу о массовых протестах в Стамбуле. Мужчина больше всего известен по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век".

Звезду "Великолепного века" приговорили к условному сроку – почти двум годам лишения свободы (1 год, 10 месяцев и 15 дней). Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на Anadolu и Hurriyet Daily News.

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Актера признали виновным в том, что он предоставил ложные показания в расследовании массовых протестов в Стамбуле в 2013 году. Эти обвинения касаются и другого актера, Ризы Коджаоглу.

Детали судебного дела

В парке Таксим-Гези в 2013 году начались демонстрации против вырубки деревьев, которые впоследствии стали более масштабными и выступали против правительства Турции.

По данным следствия, в этот период Халит Эргенч контактировал с актером Меметом Али Алаборой, который поддержал протесты. Алабора обвиняли в подстрекательстве к митингам, "попытке свержения правительства Турции", а в 2018 году выдали ордер на его арест. Актер выехал из страны.

Халит Эргенч заявил, что никаким образом не связан с Алаборой. Зато следователи утверждают, что они контактировали около 12 раз через звонки и сообщения. Особенно интенсивным их общение якобы было во время протестов.

В связи с этим, актеру и его коллеге Ризи Коджаоглу вменили ложные показания во время допроса в судебном процессе.

Халит Эргенч просил об оправдании и подчеркивал, что состав преступления не сформирован. Суд приговорил актера к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы, но срок уменьшили за уважительное поведение и сотрудничество со следствием.

Сейчас оглашение приговора обоим подсудимым отложено, поскольку они не имеют судимостей. Это означает, что приговор не будут выполнять, если фигуранты не совершат нового преступления. Поэтому Халит Эргенч остается на свободе, но все еще может попасть в тюрьму. Также он может обжаловать решение суда.