Зірку "Величного століття" засудили до умовного терміну – на майже два роки позбавлення волі (1 рік, 10 місяців та 15 днів). Про це пише Кіно 24 з посиланням на Anadolu та Hurriyet Daily News.

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Актора визнали винним у тому, що він надав неправдиві свідчення в розслідуванні масових протестів у Стамбулі у 2013 році. Ці звинувачення стосуються й іншого актора, Різи Коджаоглу.

Деталі судової справи

У парку Таксим-Гезі у 2013 році розпочались демонстрації проти вирубування дерев, що згодом стали масштабнішими й виступали проти уряду Туреччини.

За даними слідства, у цей період Халіт Ергенч контактував з актором Меметом Алі Алаборою, який підтримав протести. Алабору звинувачували у підбурюванні до мітингів, "спробі повалення уряду Туреччини", а у 2018 році видали ордер на його арешт. Актор виїхав з країни.

Халіт Ергенч заявив, що ніяким чином не пов'язаний з Алаборою. Натомість слідчі стверджують, що вони контактували близько 12 разів через дзвінки та повідомлення. Особливо інтенсивним їхнє спілкування начебто було в час протестів.

У зв'язку з цим, акторові та його колезі Різі Коджаоглу закинули неправдиві свідчення під час допиту у судовому процесі.

Халіт Ергенч просив про виправдання та підкреслював, що склад злочину не сформований. Суд засудив актора до 2 років і 3 місяців позбавлення волі, але строк зменшили за шанобливу поведінку та співпрацю зі слідством.

Наразі оголошення вироку обом підсудним відкладено, оскільки вони не мають судимостей. Це означає, що вирок не будуть виконувати, якщо фігуранти не вчинять нового злочину. Тому Халіт Ергенч залишається на волі, але все ще може потрапити до в'язниці. Також він може оскаржити рішення суду.