Более того, главные герои фильма настолько покорили сердца миллионов зрителей, что едва ли не каждый подросток в то время хотел быть похожим на известных актеров и иметь такую же интересную жизнь. Кино 24 предлагает посмотреть, как изменились любимые актеры "Сумерек" за эти годы.

Смотрите также Сила духа, которую ощутимо через экран: спортивные драмы, что достойны внимания

Фильм "Сумерки": о чем кинолента

Этот фильм расскажет историю любви старшеклассницы и вампира-старшеклассника.

По сюжету, 17-летняя Белла переезжает в небольшой городок, где живет ее папа, который работает полицейским. В первый день в новой школе Белла знакомится с таинственным Эдвардом Калленом. Впоследствии она и влюбляется в этого парня с хищной улыбкой. Однако она еще не знает, что именно скрывает этот парень, однако нотки сомнений, что что-то не так закрадывались в ее душе.

Вскоре все же она узнает, что Эдвард обладает сверхчеловеческой силой и умеет двигаться с невероятной скоростью. Так, парень признается, что он вампир. Кроме этого, Каллен тоже влюбляется в Беллу, но боится прикоснуться к ней, потому что знает силу жажды крови..

Основные роли исполняли:

Кристен Стюарт - Изабелла "Белла" Свон

Роберт Паттинсон - Эдвард Каллен

Эшли Грин - Элис Каллен

Никки Рид - Розали Хейл

Джексон Рэтбоун - Джаспер Хейл

Келлан Латц - Эммет Каллен

Питер Фачинелли - Карлайл Каллен

Элизабет Ризер – Эсми Каллен

Тейлор Лотнер - Джейкоб Блэк

Как изменились актеры фильма "Сумерки"



Белла Свон – Кристен Стюарт тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Эдвард Каллен – Роберт Паттинсон тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Джейкоб Блэк – Тейлор Лотнер тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Элис Каллен – Эшли Грин тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Эммет Каллен – Келлан Латс тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Розали Хейл – Ники Рид тогда и сейчас / Кино 24



Джаспер Хейл – Джексон Рэтбоун тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Наблюдать за тем, как меняются актеры любимых фильмов всегда интересно. Однако не менее интересно, снова погрузится с головой в мир захватывающей вампирской саги. Поэтому сварите себе вкусного кофе и можете пересмотреть культовый фильм снова.