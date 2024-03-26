Более того, главные герои фильма настолько покорили сердца миллионов зрителей, что едва ли не каждый подросток в то время хотел быть похожим на известных актеров и иметь такую же интересную жизнь. Кино 24 предлагает посмотреть, как изменились любимые актеры "Сумерек" за эти годы.
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Фильм "Сумерки": о чем кинолента
Этот фильм расскажет историю любви старшеклассницы и вампира-старшеклассника.
По сюжету, 17-летняя Белла переезжает в небольшой городок, где живет ее папа, который работает полицейским. В первый день в новой школе Белла знакомится с таинственным Эдвардом Калленом. Впоследствии она и влюбляется в этого парня с хищной улыбкой. Однако она еще не знает, что именно скрывает этот парень, однако нотки сомнений, что что-то не так закрадывались в ее душе.
Вскоре все же она узнает, что Эдвард обладает сверхчеловеческой силой и умеет двигаться с невероятной скоростью. Так, парень признается, что он вампир. Кроме этого, Каллен тоже влюбляется в Беллу, но боится прикоснуться к ней, потому что знает силу жажды крови..
Основные роли исполняли:
Кристен Стюарт - Изабелла "Белла" Свон
Роберт Паттинсон - Эдвард Каллен
Эшли Грин - Элис Каллен
Никки Рид - Розали Хейл
Джексон Рэтбоун - Джаспер Хейл
Келлан Латц - Эммет Каллен
Питер Фачинелли - Карлайл Каллен
Элизабет Ризер – Эсми Каллен
Тейлор Лотнер - Джейкоб Блэк
Как изменились актеры фильма "Сумерки"
Белла Свон – Кристен Стюарт тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Эдвард Каллен – Роберт Паттинсон тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Джейкоб Блэк – Тейлор Лотнер тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Элис Каллен – Эшли Грин тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Эммет Каллен – Келлан Латс тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Розали Хейл – Ники Рид тогда и сейчас / Кино 24
Джаспер Хейл – Джексон Рэтбоун тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Наблюдать за тем, как меняются актеры любимых фильмов всегда интересно. Однако не менее интересно, снова погрузится с головой в мир захватывающей вампирской саги. Поэтому сварите себе вкусного кофе и можете пересмотреть культовый фильм снова.