Ольга Сумская назвала актера из россии, с которым общалась после 24 февраля

После полномасштабного вторжения России известные люди Украины пытались донести правду до россиян и призвали выходить на митинги. Ольга Сумская рассказала о двух откликнувшихся ей людях, среди них актер из сериала "Останній москаль".

После 24 февраля Сумская не раз пыталась достучаться до зомбированных россиян, многие из которых ей близки. Актриса также поддержала бойкот русской культуры.

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Ольга Сумская назвала россиян, с которыми общалась после 24 февраля

Сумская призналась, что иногда получает сообщения от россиян с поддержкой. Но эти люди боятся публично выражать позицию. В частности, артистка вспомнила о своей подруге из москвы, которая из-за своей позиции потеряла работу.

"У меня есть подруга, которая постоянно звонит по телефону... Она в москве. Это один человек, который мне звонит по телефону все время и называет войну войной, и всем сердцем с Украиной. Она сейчас без работы, и за ее позицию ее не приглашают никуда. Она очень публичная личность. Не могу назвать ее имя", – сказала Сумская.

К тому же Сумская рассказала, что понимает россиян, которым страшно говорить о своей позиции. "Это страшно. Ни один человек не позвонил по телефону, разве что написал один", – сказала она.

Это Игорь Скрипко, наш "Останній москаль" – сериал, в котором он снимался и, собственно, играл москаля. Вот он пишет. Ой, это такая информация... Я просто понимаю, что все рискуют. Тот режим, в котором они сейчас находятся – это безумие. Любое слово, проявление позиции будет очень жесткое наказание. Звонят и комментируют выехавшие из страны,

– прокомментировала она.

Напомним, в интервью FreeDom Сумская также рассказала, что презирает выступавшую в кремле Таисию Повалий, а теперь уехала в беларусь, где выступила на "Славянском базаре". Актриса заявила, что ее коллега перешла границу.