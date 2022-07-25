Після 24 лютого Сумська не раз пробувала достукатися до зомбованих росіян, багато з яких їй є близькими. Акторка також підтримала бойкот російської культури.

Читайте також Сумська показала останнє повідомлення від Руслани Писанки: "Писала про операцію"

Ольга Сумська назвала росіян, з якими спілкувалася після 24 лютого

Сумська зізналася, що вона інколи отримує повідомлення від росіян з підтримкою. Але ці люди бояться публічно висловлювати позицію. Зокрема артистка згадала про свою подругу з москви, яка через свою позицію втратила роботу.

"У мене є подруга, яка постійно телефонує... Вона в москві. Це одна людина, яка мені телефонує весь час і називає війну війною, і всім серцем з Україною. Вона зараз без роботи, і за її позицію її не запрошують нікуди. Вона дуже публічна особистість. Не можу назвати її ім'я", – сказала Сумська.

До того ж Сумська розповіла, що розуміє росіян, яким страшно говорити про свою позицію. "Це страшно. Жодна людина не зателефонувала, хіба що написала одна", – сказала вона.

Це Ігор Скрипко, наш "Останній москаль" – серіал, у якому він знімався і, власне, грав москаля. Ось він пише. Ой, це така інформація... Я просто розумію, що всі ризикують. Той режим, у якому вони зараз перебувають, – це божевілля. За будь-яке слово, прояв позиції буде дуже жорстке покарання. Телефонують та коментують ті, які виїхали з країни,

– прокоментувала вона.

Нагадаємо, в інтерв’ю FreeDom Сумська також розповіла, що зневажає Таїсію Повалій, яка виступала в кремлі, а тепер поїхала в білорусь, де виступила на "Слов'янському базарі". Актриса заявила, що її колега перейшла межу.