В кинотеатре "Жовтень" сообщают, что в социальных сетях распространяются призывы к насилию и даже сожжению кинотеатров из-за их программной политики. Руководство призвало правоохранительные органы столицы обеспечить общественный порядок в местах проведения кинофестиваля и не игнорировать угрозы злоумышленников.

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Украинские кинотеатры получают угрозы из-за проведения первого в Украине ЛГБТ-кинофестиваля

Наши кинотеатры – одни из последних фестивальных площадок, оставшихся в Киеве... Основными направлениями нашей деятельности является поддержка национального, независимого кино, проведение фестивалей и специальных культурных событий,

– говорится в заявлении кинотеатра.

"Киевлянам не нужно напоминать о сокрушительном пожаре, который произошел в результате поджога кинотеатра "Жовтень" при схожих обстоятельствах 29 октября 2014 года. Тогда, к счастью, обошлось без человеческих жертв, но здание было сильно повреждено. Лишь благодаря огромным расходам из городского бюджета, благотворителям и сплоченности киевского общества, в частности ЛГБТК+ сообщества, кинотеатр удалось отстроить", – дополняют представители.

По их словам, кинофестиваль SUNNY BUNNY проходит при поддержке ряда посольств дружественных в Украине стран. "Отмена, а тем более насильственный срыв такого события, может губительно повлиять на международный имидж Украины и отношение к украинцам в странах, которые помогают нашему государству оружием, деньгами, приемом беженцев. Мы считаем, что украинское общество не может позволить небольшой группе агрессивно настроенных уничтожать культурную инфраструктуру столицы, угрожать жизни и здоровью сограждан и международному имиджу страны из-за разногласий", – говорится в заявлении.



Цель кинофестиваля SUNNY BUNNY – показать зрителям разные аспекты жизни ЛГБТКИА+ сообщества, разрушить устоявшиеся стереотипы и создать платформу для обсуждения важных социальных вопросов, которые всегда актуальны. В программе мероприятия:

"Сравнить ли тебя с летним днем?";

"Шелка";

"Орландо: моя политическая биография";

"Украинские квир-борцы за свободу";

"Нептун Фрост";

"Чудаковатый";

"Погруженные в черное";

"Кукольный дом" и т.д.

SUNNY BUNNY 2023: смотрите тизер фестиваля