"Суперсила": в сети появился первый трейлер фильма Шона Пенна об Украине

Американский актер и режиссер Шон Пенн, а также настоящий друг Украины снял фильм о российско-украинской войне под названием "Суперсила". 24 августа, в День независимости, вышел первый трейлер фильма.

В роли продюсера фильма "Суперсила" выступил Аарон Кауфман. Сюжет фильма показывает борьбу украинского народа за независимость и свободу.

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Вышел первый трейлер фильма Шона Пенна об Украине

Как известно, Шон Пенн приступил к съемке фильма еще до начала войны. После записи первого интервью с Зеленским, режиссер вернулся в гостиницу, и к утру 24 февраля Россия ворвалась в Украину.

По словам американского режиссера, во время их первой встречи Зеленский был одет в костюм, а уже в следующий раз появился в камуфляже, поскольку "его страна находилась в состоянии войны".

В документальном фильме можно увидеть исключительные черты – чувство любви, уважения и восторга – которыми украинцы отмечаются: как они стоят на защите от агрессии и как умеют объединяться.

Украинцы победят. Вопрос – какой ценой,

говорит Пенн в фильме.

"Суперсила": смотрите трейлер

Мировая премьера фильма прошла 18 февраля 2023 года на Берлинском кинофестивале. В июне Шон Пенн представил свой фильм в Киеве. В кинотеатрах Украины фильм выйдет с 18 сентября.