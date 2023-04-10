"Свадьба во время разведения": что известно о новом украинском сериале

Телеканал 2+2 продолжает сериальное производство во время войны. Недавно объявили о старте съемок нового сериала под рабочим названием "Свадьба во время разведения".

Это история о повседневной жизни двух соседских семей, которые, несмотря на разные политические взгляды, ожесточенную рознь, постоянные споры и конкуренцию, пытаются объединиться ради общего будущего. Об этом 24 Канала сообщила пресс-служба 2+2.

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"Свадьба во время разведения": что нужно знать о сериале

Генеральный продюсер телеканала 2+2 Сергей Кизима отметил: "После успеха первой украинской художественной премьеры "Я – Надия", снятой после начала полномасштабного вторжения и основанной на событиях горячей фазы войны под ракетными обстрелами, в этом проекте мы сосредотачиваемся на теме объекта единение людей с разными взглядами ради обороны, восстановления жизни города, общей будущей и счастливой жизни последующих поколений на освобожденной от оккупантов земле".

Сюжет

Действия нового сериала разворачиваются в шахтерском городке, который после оккупации в 2014 году возвращается в мирную жизнь в Украине. Павел Доценко и Гриша Куликов – бывшие друзья и соседи, которые поссорились и перестали общаться из-за разных политических взглядов и нежеланий слушать друг друга. Конфликт между ними обостряется, когда непримиримые враги становятся кандидатами в должность мэра.

Попадая в запутанные и иногда забавные ситуации, мужчины борются за благосклонность горожан. Смогут ли бывшие соседи найти общий язык и прекратить свои споры, узнав о неожиданных помолвках их детей и страшной угрозе возможного наступления России?

Актерский состав

Главные роли исполнили:

Мирослав Павличенко,

Олег Шушпаников,

Лариса Трояновская,

Тала Колотай,

Дарья Плендер,

Евгений Ламах.

Это абсолютно понятная народная история о том, что может происходить в каждом украинском городе, районе или дворе. Все мы очень разные, на все мы имеем собственное мнение и привыкли горячо ее отстаивать, даже если спорить приходится с соседом или ближайшим другом. Но в моменты реальной угрозы, несмотря на прошлые противоречия, украинцы всегда сплачиваются, чтобы вместе противостоять внешнему врагу,

– прокомментировал разработку сериала "Свадьба во время разведения" креативный продюсер канала 2+2 Сергей Карпенко.

Творческая команда сериала

Сценарий проекта был написан еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Над сериалом также работали:

Сценаристы: Руслан Шарипов, Вадим Ерченко, Сергей Карпенко, Владимир Москалец.

Режиссер: Евгений Чернышев.

Генеральные продюсеры: Сергей Кизима, Аким Галимов. Продюсеры: Сергей Карпенко, Владимир Москалец.

Напомним, 24 февраля на телеканале 2+2 состоялась премьера сериала "Я – Надия". Это первый военно-драматический сериал, снятый во время полномасштабного вторжения россиян. В центре четырехсерийной истории — работники скорой в Харькове, которые в феврале – марте 2022 года под постоянными обстрелами и бомбардировками спасали гражданских и военных своего города.