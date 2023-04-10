Це історія про повсякденне життя двох сусідських родин, які попри різні політичні погляди, запеклу ворожнечу, постійні суперечки та конкуренцію, намагаються об’єднатися заради спільного майбутнього. Про це 24 Каналу повідомила пресслужба 2+2.

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"Весілля під час розведення": що треба знати про серіал

Генеральний продюсер телеканалу 2+2 Сергій Кизима зазначив: "Після успіху першої української художньої прем’єри "Я – Надія", знятої після початку повномасштабного вторгнення і заснованої на подіях гарячої фази війни під ракетними обстрілами, в цьому проєкті ми зосереджуємося на темі об’єднання людей з різними поглядами заради оборони, відновлення життя міста, спільного майбутнього і щасливого життя наступних поколінь на звільненій від окупантів землі".

Сюжет

Дії нового серіалу розгортаються у шахтарському містечку, яке після окупації у 2014 році повертається до мирного життя в Україні. Павло Доценко та Гриша Куліков - колишні друзі та сусіди, які посварилися і припинили спілкуватися через різні політичні погляди й небажання слухати один одного. Конфлікт між ними загострюється, коли непримиренні вороги стають кандидатами на посаду мера.

Потрапляючи у заплутані та іноді кумедні ситуації, чоловіки борються за прихильність містян. Чи зможуть колишні сусіди знайти спільну мову та припинити свої суперечки, дізнавшись про несподівані заручини їхніх дітей та страшну загрозу можливого наступу Росії?

Акторський склад

Головні ролі виконали:

Мирослав Павліченко,

Олег Шушпаніков,

Лариса Трояновська,

Тала Калатай,

Дар’я Пльондер,

Євгеній Ламах.

Це абсолютно зрозуміла, народна історія про те, що може відбуватися у кожному українському місті, районі чи дворі. Усі ми дуже різні, на все маємо власну думку й звикли гаряче її відстоювати, навіть якщо сперечатися доводиться із сусідом чи найближчим другом. Та у моменти реальної загрози, попри минулі суперечності, українці завжди гуртуються, аби разом протистояти зовнішньому ворогові,

– прокоментував розробку серіалу "Весілля під час розведення" креативний продюсер каналу 2+2 Сергій Карпенко.

Творча команда серіалу

Сценарій проєкту був написаний ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Над серіалом також працювали:

Сценаристи: Руслан Шаріпов, Вадим Єрченко, Сергій Карпенко, Володимир Москалець.

Режисер: Євген Чернишов.

Генеральні продюсери: Сергій Кизима, Акім Галімов. Продюсери: Сергій Карпенко, Володимир Москалець.

Нагадаємо, 24 лютого на телеканалі 2+2 відбулася прем’єра серіалу "Я – Надія". Це перший воєнно-драматичний серіал, який зняли під час повномасштабного вторгнення росіян. У центрі чотирисерійної історії — працівники "швидкої" у Харкові, які у лютому – березні 2022 року під постійними обстрілами та бомбардуваннями рятували цивільних і військових свого міста.