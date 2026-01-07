Когда-то сериал "Сваты" был одним из самых популярных народных кинопроектов. Он был наполнен юмором, понятным и близким широкой аудитории.

Однако после начала полномасштабной войны в Украине актеры, которых раньше любили за их роли, для многих превратились в предателей и пропагандистов. В материале 24 Канала рассказываем, кто из актеров сериала "Сваты" оказался настоящим предателем Украины.

Кто из актеров сериала "Сваты" оказался предателем Украины?

Почти все актеры сериала, который украинцы когда-то искренне обожали, со временем оказались настоящими предателями. Они заняли пророссийскую позицию и поддержали войну против Украины. Среди них – Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк Татьяна Кравченко и другие.

Людмила Артемьева й Николай Добрынин выбрали позицию молчания, что также очевидно воспринимается как скрытая поддержка России и нежелание дистанцироваться от российской пропаганды.

Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько, открыто поддерживает аннексию Крыма, Россию и даже посещал российских оккупантов, демонстрируя свою четкую пророссийскую позицию.



Федор Добронравов в сериале "Сваты" / Кадр из сериала

Олеся Железняк публично поддерживает Путина и российскую политику.

Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи, также поддерживает путинский режим и неоднократно высказывала пренебрежение к Украине.

Кто из сериала "Сваты" поддерживает Украину?

Впрочем, среди актеров есть и те, кто имеет четкую проукраинскую позицию. В частности, исполнительница главной роли Анна Кошмал, которая живет в Украине, открыто осуждает войну, несмотря на то что ранее имела довольно теплые отношения с коллегами по сериалу.

Также российский актер Александр Феклистов поддержал Украину и признался, что чувствует стыд за действия России – еще с 2014 года.

Таким образом сериал, который когда-то был любимцем миллионов, для многих украинцев превратился в символ предательства и пропаганды – проект, о котором в Украине предпочитают забыть навсегда.