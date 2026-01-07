Однак після початку повномасштабної війни в Україні актори, яких раніше любили за їхні ролі, для багатьох перетворилися на зрадників і пропагандистів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з акторів серіалу "Свати" виявився справжнім зрадником України.

Хто з акторів серіалу "Свати" виявився зрадником України?

Майже всі актори серіалу, який українці колись щиро обожнювали, з часом виявилися справжніми зрадниками. Вони зайняли проросійську позицію та підтримали війну проти України. Серед них – Федір Добронравов, Тетяна Кравченко, Олеся Железняк та інші.

Людмила Артем'єва й Микола Добринін обрали позицію мовчання, що також очевидно сприймається як прихована підтримка Росії та небажання дистанціюватися від російської пропаганди.

Федір Добронравов, який зіграв Івана Будька, відкрито підтримує анексію Криму, Росію та навіть відвідував російських окупантів, демонструючи свою чітку проросійську позицію.



Федір Добронравов у серіалі "Свати" / Кадр із серіалу

Олеся Железняк публічно підтримує Путіна й російську політику.

Тетяна Кравченко, відома за роллю Валюхи, також підтримує путінський режим і неодноразово висловлювала зневагу до України.

Хто з серіалу "Свати" підтримує Україну?

Втім, серед акторів є й ті, хто має чітку проукраїнську позицію. Зокрема, виконавиця головної ролі Анна Кошмал, яка живе в Україні, відкрито засуджує війну, попри те що раніше мала доволі теплі стосунки з колегами по серіалу.

Також російський актор Олександр Феклістов підтримав Україну й зізнався, що відчуває сором за дії Росії – ще з 2014 року.

Таким чином серіал, який колись був улюбленцем мільйонів, для багатьох українців перетворився на символ зради та пропаганди – проєкт, про який в Україні воліють забути назавжди.