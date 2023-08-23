Российский фильм "Свидетель", в котором цинично врут о Буче, провалился в прокате

В российский прокат вышел пропагандистский фильм "Свидетель", который переписал события войны в Украине с точки зрения Кремля. Однако он провалился в прокате.

Лента основана на извращенном и манипулированном представлении событий: украинские военные изображены в негативном свете, а события войны переписаны в пользу России. Однако эта попытка манипуляции через экран оказалась неудачной.

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Пропагандистский фильм "Свидетель" провалился в прокате

Результаты кинопроката фильма в России говорят сами за себя. Даже за четыре дня проката "Свидетеля" просмотрели менее 20 тысяч зрителей. По сравнению с большим бюджетом в 200 миллионов рублей, сборы в сумме семь миллионов рублей невелики. Фильм "Свидетель" сняли за деньги Министерства культуры России.

По данным российских СМИ, даже французский анимационный фильм "Ледибаг и Суперкит: Пробуждение силы", стартовавший одновременно со "Свидетелем", сумел собрать в первый уикенд 152 миллиона рублей. Одновременно российская лента "Чебурашка" получила разительные четыре миллиарда рублей в первые выходные.

Одним из ключевых факторов провала "Свидетеля" может быть сама природа фильма. По его сюжету, Россия в очередной раз опрокидывает вину на украинцев. Украину обвиняют во всем:

терроре мирного населения в Буче,

ракетной атаке на вокзал в Краматорске,

разрушении роддома в Мариуполе.

Сначала фильм назывался "Музыкант", однако, после мятежа Евгения Пригожина и ПВК "Вагнера", его изменили. Сюжет ленты разворачивается вокруг ужасающих событий, где якобы украинские военные насилуют женщину главного героя, неожиданно попавшего в Киев в феврале 2022 года гражданина Бельгии, а также заставляют его исполнять музыкальное произведение, связанное с "гимном люфтваффе".

Фото из фильма "Свидетель" / Central Partnership