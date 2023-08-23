Стрічка заснована на перекрученому і маніпульованому поданні подій: українські військові зображені у негативному світлі, а події війни переписані на користь Росії. Однак, ця спроба маніпуляції через екран виявилася невдалою.

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Пропагандистський фільм "Свідок" провалився у прокаті

Результати кінопрокату фільму у Росії говорять самі за себе. Навіть за чотири дні прокату "Свідка" переглянули менше ніж 20 тисяч глядачів. Порівняно з великим бюджетом у 200 мільйонів рублів, збори в сумі сім мільйонів рублів є невеликими. Фільм "Свідок" зняли за гроші Міністерства культури Росії.

За даними російських ЗМІ, навіть французький анімаційний фільм "Ледібаг і Суперкіт: Пробудження сили", який стартував одночасно з "Свідком", зумів зібрати в перший вікенд 152 мільйони рублів. Одночасно російська стрічка "Чебурашка" здобула разючі чотири мільярди рублів протягом перших вихідних.

Одним з ключових факторів провалу "Свідка" може бути сама природа фільму. За його сюжетом, Росія вкотре перекидає вину на українців. Україну звинувачують у всьому:

терорі мирного населення у Бучі,

ракетній атаці на вокзал у Краматорську,

руйнуванні пологового будинку в Маріуполі.

Спочатку фільм мав назву "Музикант", однак, після заколоту Євгена Пригожина та ПВК "Вагнера", її змінили. Сюжет стрічки розгортається навколо жахливих подій, де нібито українські військові ґвалтують жінку головного героя, громадянин Бельгії, який несподівано потрапив до Києва в лютому 2022 року, а також змушують його виконувати музичний твір, пов'язаний з "гімном люфтваффе".

Кадр з фільму "Свідок" / Central Partnership