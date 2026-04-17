Напряженный триллер со звездой "Бриджертонов" покорил украинцев на Netflix

Стриминговая платформа Netflix снова обновила список самых популярных фильмов и сериалов в разных странах. В частности, в Украине лидером среди фильмов стала лента "Свирепое нападение".

Об этом стало известно из рейтинга, который опубликовал блог Tudum. К слову, главную роль в фильме исполнила Фиби Дайневор – звезда популярного сериала "Бриджертоны". В материале 24 Канала рассказываем, что известно о сюжете, актерский состав и кому на самом деле понравится эта лента.

Рекомендуем Новый украинский сериал с невероятной Антониной Хижняк, который нельзя пропустить

О чем сюжет триллера "Свирепое нападение"?

Сюжет разворачивается после того, как катастрофический ураган опустошает прибрежный город. Жители вынуждены бороться за выживание, ведь им противостоит не только разрушительная сила стихии, но и смертельная угроза – акулы. Огромное нашествие хищников превращает ситуацию в настоящий кошмар.

"Свирепое нападение": смотрите онлайн трейлер фильма

Чтобы выжить, люди должны объединиться. Несмотря на хаос, страх и опасность, они готовы бороться за жизнь до последней минуты. Этот фильм идеально подойдет для тех, кто любит напряженные истории о выживании, атмосферу изоляции и постоянное ощущение угрозы.

Кому понравится лента?

Премьера фильма состоялась совсем недавно – 10 апреля 2026 года, и этот американский триллер о выживании уже успел полюбиться многим украинским зрителям.

Настоящие киноманы часто выбирают именно такие ленты, ведь они буквально заставляют кровь стынуть в жилах.

Главные роли сыграли Уитни Пик, Джимон Гонсу, Фиби Дайневор, Коста Д'Анджело, Эми Мэтьюз.



На платформе IMDb фильм пока получил не очень высокие рейтинги: 5.1 балл. Однако это не помешало украинцам просматривать ленту. Поэтому каждый может составить собственное впечатление.

Какие еще фильмы смотрят украинцы на Netflix?

Кроме триллера "Свирепое нападение", на стриминговой платформе Netflix сейчас также набирают популярность другие фильмы:

"Есть, молиться, лаять",

"Острые козырьки: Бессмертный",

"Ты – космос",

"Позволь ему уйти",

"Эмоджи-муви",

"Машина войны",

"Ну, мам!",

"Кровь за кровь",

"Почувствуй мой голос".

Некоторые из этих лент вышли совсем недавно, тогда как другие увидели свет раньше, но снова набирают популярность среди украинских зрителей.