В интервью Variety молодой актер рассказал о карьере, отношениях со своим знаменитым отцом и неожиданной популярности.

Что известно о сыне Киллиана Мерфи

В свои 19 лет Аран уже снялся в двух сериалах HBO – "Молодость" и "Война". В обоих проектах ему достались роли проблемных подростков, переживающих семейные драмы. Похоже, играть сложных персонажей – это у Мерфи семейная традиция.

Кроме того, 23 октября запланирована премьера фантастического фильма "Клара и Солнце", где Аран сыграл вместе с Дженной Ортегой и Эми Адамс.

Что Аран говорит о знаменитом отце

Самое интересное, что сам парень не видит поразительного сходства с Киллианом, которое активно обсуждают поклонники.

"Я даже не думаю, что мы настолько похожи, но люди, кажется, считают иначе", – признался актер.

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По словам Арана, отец помог ему полюбить кино, однако дома Киллиан – прежде всего папа, а не голливудская звезда. Кстати, сначала Мерфи-младший мечтал стать футболистом. Но после театрального выступления в 11 лет изменил свои планы. Теперь Аран ходит на кастинги и строит собственную карьеру. А зрителям остается выяснить, удастся ли ему однажды выйти из тени знаменитого отца.

Ранее "24 Канал" показывал, как выглядит сын легендарного Гэри Олдмана. Похоже, потомки звезд все чаще привлекают к себе не меньше внимания, чем их знаменитые родители.