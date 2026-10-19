В інтерв'ю Variety молодий актор розповів про кар'єру, стосунки із зірковим батьком та несподівану популярність.

Що відомо про сина Кілліана Мерфі

У свої 19 років Аран уже знявся у двох серіалах HBO – "Молодість" та "Війна". В обох проєктах йому дісталися ролі проблемних підлітків, які переживають сімейні драми. Схоже, грати складних персонажів – це у Мерфі сімейне.

Крім того, 23 жовтня запланована прем'єра фантастичного фільму "Клара і Сонце", де Аран зіграв разом із Дженною Ортегою та Емі Адамс.

Що Аран говорить про знаменитого батька

Найцікавіше, що сам хлопець не бачить разючої схожості з Кілліаном, яку активно обговорюють прихильники.

Я навіть не думаю, що ми настільки схожі, але люди, здається, вважають інакше, – зізнався актор.

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За словами Арана, батько допоміг йому полюбити кінематограф, однак удома Кілліан насамперед тато, а не голлівудська зірка. До речі, спочатку Мерфі-молодший мріяв стати футболістом. Та після театрального виступу в 11 років змінив свої плани. Тепер Аран ходить на кастинги й будує власну кар'єру. А глядачам залишається з'ясувати, чи вдасться йому одного дня вийти з тіні знаменитого батька.

Раніше 24 Канал показував, який вигляд має син легендарного Гері Олдмана. Схоже, зіркові нащадки дедалі частіше привертають до себе не менше уваги, ніж їхні знамениті батьки.