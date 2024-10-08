Сын Назария Яремчука впервые прокомментировал фильм об отце: "Для меня стало неожиданностью"

Младший сын Назария Яремчука впервые прокомментировал документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты". Он отметил, что ни он, ни его старший брат Дмитрий не участвовали в съемках ленты, как и их мать Елена, первая жена Назария Яремчука.

Назарий объяснил, что несмотря на отсутствие в фильме, они с братом все же встречались с режиссером и дали свое согласие на участие в проекте. Однако лента неожиданно вышла без интервью с ними. В разговоре с OBOZ.UA Яремчук младший объяснил, что произошло.

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Сын Назария Яремчука объяснил, почему его нет в фильме об отце

Младший сын Назария Яремчука рассказал, что у них были предварительные договоренности с режиссером фильма о том, что они снимут интервью для картины. Он отметил, что эти планы активно обсуждались, и они были готовы поделиться своими воспоминаниями и мыслями об отце. Однако, для него стало настоящей неожиданностью, когда фильм вышел в прокат без их участия.

Нам понравилась сама идея создания документального фильма о папе. Несколько часов говорили о концепции, которая еще не была сформирована, посоветовали взять интервью прежде всего с теми людьми, которые много общались, приятельствовали и были рядом в главные периоды творческого становления Назария Яремчука,

– рассказал Назарий.

Младший сын Назария Яремчука подчеркнул, что было бы целесообразно пообщаться со многими значимыми фигурами, которые были близкими к его отцу. Он вспомнил имена таких выдающихся артистов, как Левко Дутковский, Василий Зинкевич, Павел Дворский, Александр Злотник, Василий Кошман и Владимир Прокопик.

По его словам, с некоторыми из этих художников удалось провести беседы и получить ценные воспоминания о Назарии Яремчука, однако с другими, к сожалению, нет.

Для меня стало неожиданностью, что не было интервью с родной сестрой Назария Яремчука Екатериной, которая проживает в городе Вижнице и занимается музеем-усадьбой отца. В течение более 20 лет в музей приходят люди отовсюду, и она много рассказывает им интересного о папе. Еще в Вижнице проживает родная сестра мамы Назария Яремчука. К сожалению, о них не вспомнили,

– отметил Яремчук младший.

Назар был уверен, что режиссер фильма не пропустит возможность взять интервью у первой жены Назария Яремчука, Елены, которая является также его мамой. Он подчеркнул, что они с Яремчуком прожили в браке 15 лет, и этот период был важным не только для личной жизни, но и для карьеры отца.

Елена – профессиональная музыкант, которая активно участвовала в творческой жизни Назария. Ее поддержка и вклад стали значительными в его становлении как звезды украинской сцены. Она была свидетелем многих ключевых моментов в развитии его карьеры и вообще культуры тех времен.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

Назарий отметил, что такие артисты, как Вадим Крищенко, Виктор Морозов, Юрий Рыбчинский и Остап Гавриш, могли бы поделиться ценными воспоминаниями и историями из их сотрудничества. Кроме того, он подчеркнул, что было бы замечательно услышать мнения коллег, таких как Нина Матвиенко, Тарас Петриненко, Оксана Билозир, Иво Бобул и Иван Попович.

Назарий уверен, что эти художники могли бы рассказать много интересного о совместных выступлениях, вдохновения и взаимодействие на сцене. Их воспоминания помогли бы лучше понять, каким был Яремчук как артист, а также показать, как его творчество влияло на коллег и слушателей.

По моему мнению, документальный фильм о моем папе "Яремчук. Несравненный мир красоты" выдался увлекательным, но недосказанным. Несмотря на это, сам факт появления ленты является положительным событием,

– сказал Назарий.

Яремчук младший подчеркнул, что более 14 миллионов 800 тысяч гривен, которые собрала лента в прокате, является значительной суммой. Он выразил убеждение, что если бы его отец был жив, то был бы счастлив узнать, что средства, заработанные на его имя, могут быть использованы на благо и поддержку Украины.