Не просто "сын Риз Уизерспун": Дикон Филипп получил роль в новом фильме Netflix

22-летний Дикон Филлипп, сын Риз Уизерспун и Райана Филлиппа, получил новую роль – он присоединился к актерскому составу будущей экранизации Netflix "Лучше, чем в кино", по роману Линн Пейнтер.

Как сообщает justjared, для Дикона это уже не первая попытка покорить экран. Ранее его можно было увидеть в сериалах "Я никогда не…" и "Механики", а теперь в его фильмографии появится еще один проект. В новой картине он сыграет персонажа по имени Майкл Янг.

Что будет в новом фильме от Netflix

В центре истории – Лиз Баксбаум, которая настолько увлекается романтическими фильмами, что решает применить их правила в своей жизни. Девушка объединяется со своим раздражительным, но симпатичным соседом Весом Беннеттом, чтобы привлечь внимание парня, в которого давно влюблена.

Что еще сыграет в фильме

Главную роль Лиз сыграет Беатрис Китсос, а ее соседа Веса – Дэвид Яконо, известный по сериалу "Лето, когда я стала привлекательной". Наряду с Диконом Филлиппом к актерскому составу присоединились Джуди Грир, Люк Кирби, Клэр Коффи, Николь Брунер, Ора Дюпласс, Кинли Гайман и Вероника Гарруббо.

Режиссером стала Джулия Харт, которая также работала над сценарием вместе с Хизер Флендерс и дуэтом Hart & Horowitz.

Сам роман "Лучше, чем в фильмах" Линн Пейнтер вышел в 2021 году. Книга стала своеобразным любовным письмом к классическим романтическим комедиям – с фейковыми отношениями, идеей "от ненависти к любви" и тем самым милым соседом, который почему-то всегда живет буквально через забор.

Кстати, Netflix сейчас готовит еще один проект об известном голливудском актере – на этот раз о звезде сериала "Друзья" Мэтью Перри.