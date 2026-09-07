Як повідомляє justjared, для Дікона це вже не перша спроба підкорити екран. Раніше його можна було побачити у серіалах "Я ніколи не…"та "Механіки", а тепер у його фільмографії з'явиться ще один проєкт. У новій стрічці він зіграє персонажа на ім'я Майкл Янг.

Про що буде новий фільм від Netflix

У центрі історії – Ліз Баксбаум, яка настільки захоплюється романтичними фільмами, що вирішує використати їхні правила у власному житті. Дівчина об'єднується зі своїм дратівливим, але симпатичним сусідом Весом Беннеттом, щоб привернути увагу хлопця, у якого давно закохана.

Хто ще зіграє у фільмі

Головну роль Ліз зіграє Беатріс Кітсос, а її сусіда Веса – Девід Яконо, відомий за серіалом Літо, коли я стала привабливою. Разом із Діконом Філліппом до акторського складу приєдналися Джуді Грір, Люк Кірбі, Клер Коффі, Ніколь Брунер, Ора Дюпласс, Кінлі Гайман та Вероніка Гарруббо.

Режисеркою стала Джулія Гарт, яка також працювала над сценарієм разом із Гізер Флендерс та дуетом Hart & Horowitz.

Сам роман Краще, ніж у фільмах Лінн Пейнтер вийшов у 2021 році. Книга стала своєрідним любовним листом до класичних романтичних комедій – із фейковими стосунками, ідеєю "від ненависті до кохання" та тим самим милим сусідом, який чомусь завжди живе буквально через паркан.

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До речі, Netflix зараз готує ще один проєкт про відомого голлівудського актора – цього разу про зірку "Друзів" Меттью Перрі.