Не только сын "Железного человека": наследник Роберта Дауни-младшего получил главную роль в кино

Пока Роберт Дауни-младший готовится к очередному триумфу во вселенной Marvel, его 33-летний сын Индио решил напомнить, что актерский талант в этой семье, вероятно, передается по наследству. И хотя до славы Железного человека ему еще далеко, первый серьезный шаг уже сделан.

Старший сын Роберта Дауни-младшего, Индио Дауни, получил свою первую главную роль в полнометражном фильме. Как сообщает PEOPLE со ссылкой на собственные источники, молодой актер сыграет в независимой черной комедии "Любовь с первого взгляда в Вене", посвященной зависимости, любви и саморазрушению.

Что известно о новом фильме сына Роберта Дауни-младшего

Индио воплотит на экране музыканта Дэмиена, который пытается справиться с зависимостью и сложными отношениями. События будут разворачиваться в подпольном мире Лос-Анджелеса, где наркотики, музыка и опасные знакомства постепенно разрушают жизнь главного героя.

Фильм станет экранизацией романа Райана Леоне. Режиссером и сценаристом выступит Уилл Де Лос Сантос, а одним из продюсеров – Крис Хенли, ранее работавший над "Американским психопатом".

Кстати, для Индио тема фильма довольно личная. В прошлом он сам боролся с зависимостью и открыто рассказывал о своем пути к трезвости. В 2023 году музыкант признался, что уже 18 месяцев не употребляет наркотики и постепенно меняет свою жизнь.

Интересно, что Индио уже появлялся на экране вместе со своим знаменитым отцом в фильме "Поцелуй навылет" 2005 года. Также он снимался в картине "Последствия" 2026 года с Киану Ривзом.

Однако большую часть своего творческого пути парень посвятил музыке. По его словам, именно отец в свое время вдохновил его заниматься творчеством.

Съемки фильма "Любовь с первого взгляда в Вене" запланированы на март–апрель 2027 года в Лос-Анджелесе. Дата премьеры пока не объявлена.

Ранее сообщалось, что сын звезды сериала "Острые козырьки" тоже подался в актеры.