Рождество в актерской семье: праздничные традиции Таисии Хвостовой и Ярослава Шахторина

Приближаются самые семейные праздники года. Это время, когда каждая семья имеет собственные праздничные традиции и обычаи. Актерские семьи – не исключение.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин является примером одной из самых теплых украинских актерских пар, которые активно делятся своей любовью в соцсетях. Поэтому эксклюзивно для 24 Канала Таисия рассказала, как их актерская семья празднует Рождество и Новый год.

Советуем Юлия Буйновская о семейных праздниках: как отмечает Рождество и Новый год звезда "Парочки следователей"

Рождество и Новый год в актерской семье Таисии Хвостовой и Ярослава Шахторина

Таисия Хвостова рассказала, что рождественско-новогодний период для нее всегда был и остается очень семейным. По ее словам, раньше она праздновала эти дни вместе с семьей в Сумах, а теперь уже имеет собственную семью и собственные традиции. Самым важным для нее остается то, что они вместе.

Сейчас, в такое непростое время, мы стараемся обязательно проводить эти праздники вместе, уделять время друг другу, ведь когда, как не теперь, это делать. Мы проговариваем наши достижения за год: как мы выросли, что осознали, какие трансформации пережили. Поэтому это особый период – время загадывания желаний, единения и семейного тепла,

– говорит актриса.

Говоря о праздничных традициях, Таисия отметила, что в их семье они неизменны. В частности, их семья всегда вместе наряжает елку. Для них принципиально делать это совместно. В это время они включают новогоднюю музыку на телевизоре, украшают елку, а рядом бегает их собака Лаки.

Таисия ежегодно покупает новую елочную игрушку и маленькую мягкую игрушку в виде животного – символа следующего года. По ее словам, совсем скоро в их доме соберется полная коллекция из 12 таких символов. Эту традицию актриса переняла из своей родительской семьи. Она добавила, что в их семье обязательно делают фото с этой игрушкой. В соцсетях Таисия ежегодно публикует сообщение, в котором делится своими итогами и достижениями за год и добавляет фотографию с новогодней игрушкой.

Кстати, забудьте об "Иронии судьбы". Смотрите 3 старые новогодние фильмы, которые надо увидеть хоть раз в жизни – по ссылке.

Кроме того, актриса поделилась воспоминаниями о традициях, которые помнит из своего детства.

Помню наряжание елки, нарезание салатов, атмосферу праздника и единения. Дома всегда стояла настоящая елка – постоянно пахло сосной или елью, которую часто привозил дедушка. А уже в нашем нынешнем доме стоит искусственная елка. А еще есть такая традиция: когда Рождество праздновали по старому календарю – 7 января, в этот день у моей бабушки был день рождения. Поэтому у нас сложилась замечательная традиция собираться большой семьей за одним столом,

– вспомнила Таисия.

Отвечая на вопрос, какой праздник ей ближе – Рождество или Новый год, актриса призналась, что не может выбрать что-то одно, ведь для нее это два разных, но одинаково особые праздники еще с детства. Актриса объяснила, что Новый год для нее прежде всего ассоциируется с весельем – песнями, играми, загадыванием желаний и подведением итогов года. Зато Рождество, по ее словам, всегда было об особом таинстве Святой вечери.

Когда приезжала к бабушке, накануне обязательно и колядовала, и щедровала. Помню, какие средства тогда зарабатывала – это был мой самый большой "доход" в детстве, поэтому я обожала эти праздники. И вообще – это обмен энергией с людьми, дарение радости и в ответ конфеты или немного денег на карманные расходы. Это было очень круто.

– признается Таисия.

Сейчас актерские супруги уже ждут колядников у себя, но, к сожалению, в Киеве к ним заходят редко. Если же говорить о мечтах на грядущий год, Таисия говорит, что уже несколько лет подряд они не меняются.

Это наша победа. Мирное небо над головой. Запуск салютов вместо ракет и дронов. Спокойная жизнь, сон без страха, пробуждение от приятных сюрпризов, а не от тревоги. Это мое самое большое и самое искреннее пожелание,

– говорит актриса.

Рождественско-новогодний период – время, когда каждая семья снова и снова благодарит украинских военных за возможность провести время за одним столом. Даже в самые темные времена для нашей страны стоит ценить каждое мгновение, быть благодарными украинским защитникам, которые держат оборону, делать донаты и помогать тем, кто сегодня не имеет возможности быть дома со своими родными. А если у вас есть такая возможность, цените каждое мгновение.