Різдво в акторській сім'ї: святкові традиції Таїсії Хвостової та Ярослава Шахторіна

Наближаються найсімейніші свята року. Це час, коли кожна родина має власні святкові традиції та звичаї. Акторські сім'ї – не виняток.

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін є прикладом однієї з найтепліших українських акторських пар, які активно діляться своїм коханням у соцмережах. Тож ексклюзивно для 24 Каналу Таїсія розповіла, як їхня акторська родина святкує Різдво та Новий рік.

Різдво і Новий рік в акторській родині Таїсії Хвостової та Ярослава Шахторіна

Таїсія Хвостова розповіла, що різдвяно-новорічний період для неї завжди був і залишається дуже сімейним. За її словами, раніше вона святкувала ці дні разом із родиною в Сумах, а тепер уже має власну сім'ю та власні традиції. Найважливішим для неї залишається те, що вони разом.

Зараз, у такий непростий час, ми намагаємося обов'язково проводити ці свята разом, приділяти час одне одному, адже коли, як не тепер, це робити. Ми проговорюємо наші досягнення за рік: як ми виросли, що усвідомили, які трансформації пережили. Тому це особливий період – час загадування бажань, єднання та сімейного тепла,

– каже акторка.

Говорячи про святкові традиції, Таїсія зазначила, що в їхній родині вони незмінні. Зокрема, їхня сім'я завжди разом наряджає ялинку. Для них принципово робити це спільно. У цей час вони вмикають новорічну музику на телевізорі, прикрашають ялинку, а поруч бігає їхній собака Лакі.

Таїсія щороку купує нову ялинкову іграшку та маленьку м'яку іграшку у вигляді тварини – символу наступного року. За її словами, зовсім скоро в їхньому домі збереться повна колекція з 12 таких символів. Цю традицію акторка перейняла зі своєї батьківської родини. Вона додала, що в їхній сім'ї обов'язково роблять фото з цією іграшкою. У соцмережах Таїсія щороку публікує допис, у якому ділиться своїми підсумками та досягненнями за рік і додає світлину з новорічною іграшкою.

Крім того, акторка поділилась спогадами про традиції, які пам'ятає зі свого дитинства.

Пам'ятаю наряджання ялинки, нарізання салатів, атмосферу свята і єднання. Удома завжди стояла справжня ялинка – постійно пахло сосною або ялиною, яку часто привозив дідусь. А вже у нашому теперішньому домі стоїть штучна ялинка. А ще є така традиція: коли Різдво святкували за старим календарем – 7 січня, у цей день у моєї бабусі був день народження. Тож у нас склалася чудова традиція збиратися великою родиною за одним столом,

– пригадала Таїсія.

Відповідаючи на запитання, яке свято їй ближче – Різдво чи Новий рік, акторка зізналася, що не може обрати щось одне, адже для неї це два різні, але однаково особливі свята ще з дитинства. Акторка пояснила, що Новий рік для неї насамперед асоціюється з веселощами – піснями, іграми, загадуванням бажань і підбиттям підсумків року. Натомість Різдво, за її словами, завжди було про особливе таїнство Святої вечері.

Коли приїжджала до бабусі, напередодні обов'язково і колядувала, і щедрувала. Пам'ятаю, які кошти тоді заробляла – це був мій найбільший "прибуток" у дитинстві, тому я обожнювала ці свята. Та й загалом – це обмін енергією з людьми, дарування радості й у відповідь цукерки чи трохи грошей на кишенькові витрати. Це було дуже круто.

– зізнається Таїсія.

Зараз акторське подружжя вже чекає колядників у себе, але, на жаль, у Києві до них заходять рідко. Якщо ж говорити про мрії на прийдешній рік, Таїсія каже, що вже декілька років поспіль вони не змінюються.

Це наша перемога. Мирне небо над головою. Запуск салютів замість ракет і дронів. Спокійне життя, сон без страху, пробудження від приємних сюрпризів, а не від тривоги. Це моє найбільше й найщиріше побажання,

– каже акторка.

Різдвяно-новорічний період – час, коли кожна сім'я знову і знову дякує українським військовим за можливість провести час за одним столом. Навіть у найтемніші часи для нашої країни варто цінувати кожну мить, бути вдячними українським захисникам, які тримають оборону, робити донати та допомагати тим, хто сьогодні не має змоги бути вдома зі своїми рідними. А якщо у вас є така можливість, цінуйте кожну мить.