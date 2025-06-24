Младшая дочь Брюса Уиллиса умилила сеть новыми фото с тяжелобольным актером

Младшая дочь тяжелобольного деменцией Брюса Уиллиса Талулла Уиллис навестила отца. Семья постоянно поддерживает актера, который почти не появляется на публике.

Талулла растрогала сеть снимками с Брюсом Уиллисом. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм страницу девушки.

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Талулла Уиллис очаровала сеть снимками с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

Младшая дочь легендарного "крепкого орешка" Брюса Уиллиса – Талулла Уиллис – вместе со своим женихом навестила тяжелобольного отца. 22 июня девушка показала снимки, как они проводят воскресный день с родными людьми.

Воскресный день веселья у бабушки! Благодарна,

– написала под снимками девушка.

На снимках родные обнимаются и держатся за руки, что свидетельствует об их теплой связи. Кроме того, на третьей фотографии можно увидеть жениха Таллуллы Уиллис, с которым позирует ее отец. К слову, пара обручилась в декабре прошлого года.

Известно, что Брюс Уиллис почти не появляется на публике из-за деменции, которую у него диагностировали несколько лет назад. Последний раз его видели на публике в январе, когда он выражал свою благодарность спасателям, которые тушили пожар в Лос-Анджелесе.

Кстати, мы собрали 5 фильмов с тяжелобольным Брюсом Уиллисом, которые покорили сердца миллионов. Смотрите подборку – по ссылке.