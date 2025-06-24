Талулла зворушила мережу знімками із Брюсом Віллісом. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм сторінку дівчини.

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Талулла Вілліс замилувала мережу знімками із важкохворим Брюсом Віллісом

Молодша донька легендарного "міцного горішка" Брюса Вілліса – Талулла Вілліс – разом зі своїм нареченим відвідала важкохворого батька. 22 червня дівчина показала знімки, як вони проводять недільний день із найріднішими людьми.

Недільний день веселощів у бабусі! Вдячна,

– написала під знімками дівчина.

На знімках рідні обіймаються та тримаються за руки, що свідчить про їхній теплий зв'язок. Окрім того, на третій світлині можна побачити нареченого Талулли Вілліс, із яким позує її батько. До слова, пара заручилася у грудні минулого року.

Відомо, що Брюс Вілліс майже не з'являється на публіці через деменцію, яку в нього діагностували кілька років тому. Востаннє його бачили на публіці в січні, коли він висловлював свою вдячність рятувальникам, які гасили пожежу в Лос-Анджелесі.

До речі, ми зібрали 5 фільмів з важкохворим Брюсом Віллісом, які підкорили серця мільйонів. Дивіться добірку – за посиланням.