Тело нашли без руки и ноги: известный актер из "Пиратов Карибского моря" трагически погиб

Серфер Тамайо Перри, который приобрел славу после участия в фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах", погиб в результате нападения акулы на Гавайях. Его мертвое тело нашли на берегу моря.

Тело 49-летнего Перри нашли местные серферы рядом с пляжем Малаекахана на северном берегу острова Оаху. Детали этого ужасного инцидента можно найти в материале.

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Тамайо Перри трагически погиб: подробности

Звезда фильма "Пираты Карибского моря" Тамайо Перри погиб в результате нападения акулы, которая откусила ему ногу и руку.

По информации издания, инцидент произошел, когда он "ловил волны во время перерыва в работе спасателя". Соответствующие службы доставили тело мужчины на берег на водном мотоцикле, но парамедики, прибывшие на место, лишь констатировали его смерть.

Кто такой Тамайо Перри

Он быстро стал известным благодаря своей победе на престижном турнире Pipeline Masters и считался одним из самых выдающихся серфингистов, который привлекал внимание своей улыбкой и хладнокровной уравновешенностью во время маневрирования на больших волнах.

Его харизма и умение привлекли внимание кинотворцов и его пригласили на роли в сериалах "Затерянные" и "Полиция Гавайев", а позже Тамайо снялся в голливудских блокбастерах, включая "Голубую волну" и "Пираты Карибского моря: На странных берегах".