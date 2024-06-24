Кино 24 собрал четыре лучшие детективные фильмы последних лет, которые обязательно стоит посмотреть. Если вы ищете захватывающие сюжеты, которые будут держать вас в напряжении до самого конца, эта подборка именно для вас.

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"Призраки Венеции" (2023)

События разворачиваются в Венеции послевоенных времен. Знаменитый детектив Эркюль Пуаро вышел на пенсию и берется только за самые интересные дела. Он неохотно соглашается прийти на вечеринку, после которой происходит спиритический сеанс. Один человек умирает, поэтому Пуаро приходится браться за расследование.

"Призраки Венеции": смотрите трейлер онлайн

"Там, где поют раки" (2022)

Экранизация романа Дели Оуэнса рассказывает о молодой девушке Кию Кларк в Северной Каролине. Мать покидает жестокого и зависимого от алкоголя отца и оставляет дочь с ним наедине. Когда и он оставляет девочку, ей приходится полагаться только на саму себя.

"Там, где поют раки": смотрите трейлер онлайн

"Энола Холмс" (2020, 2022)

Первая лента о Эноле Холмс рассказывает о юной девушке, которая живет с матерью в особняке, пока ее братья перебрались в Лондон. Мать загадочно исчезает, поэтому Энола отправляется на ее поиски. Братья не хотят помогать девушке, поэтому она берет дело в свои руки.

"Энола Холмс": смотрите трейлер онлайн

Уже во второй части фильма Энола открывает частное детективное агентство, которое не получает желаемый успех. Но на грани решения к закрытию к ней обращается первый клиент.

"Ножи наголо" (2019)

Детективная кинокомедия рассказывает о неудачном семейном собрании. На нем поднимают тему о загадочной смерти главы семьи. Это становится причиной начать следствие. В 2022 году вышла еще одна часть фильма - "Ножи наголо: Стеклянный лук".

"Ножи наголо": смотрите трейлер онлайн

Приготовьтесь к невероятным загадкам, харизматичных следователей и неожиданных развязок.