Кіно 24 зібрав чотири найкращі детективні фільми останніх років, які обов’язково варто подивитися. Якщо ви шукаєте захопливі сюжети, які триматимуть вас у напрузі до самого кінця, ця добірка саме для вас.

Дивіться також Коли хочеться відпочити від людей: 3 фільми, які можна переглянути наодинці

"Привиди Венеції" (2023)

Події розгортаються у Венеції повоєнних часів. Знаменитий детектив Еркюль Пуаро вийшов на пенсію та береться лише за найцікавіші справи. Він неохоче погоджується прийти на вечірку, після якої відбувається спіритичний сеанс. Одна людина помирає, тому Пуаро доводиться братися за розслідування.

"Привиди Венеції": дивіться трейлер онлайн

"Там, де співають раки" (2022)

Екранізація роману Делі Оуенса розповідає про молоду дівчину Кію Кларк у Північній Кароліні. Мати покидає жорстокого та залежного від алкоголю батька та залишає доньку з ним наодинці. Коли і він залишає дівчинку, їй доводиться покладатися лише на саму себе.

"Там, де співають раки": дивіться трейлер онлайн

"Енола Холмс" (2020, 2022)

Перша стрічка про Енолу Холмс розповідає про юну дівчину, яка живе з матір'ю в особняку, поки її брати перебралися до Лондона. Матір загадково зникає, тому Енола вирушає на її пошуки. Брати не хочуть допомагати дівчині, тому вона бере справу у свої руки.

"Енола Холмс": дивіться трейлер онлайн

Вже у другій частині фільму Енола відкриває приватне детективне агентство, яке не отримує бажаний успіх. Та на межі рішення до закриття до неї звертається перший клієнт.

"Ножі наголо" (2019)

Детективна кінокомедія розповідає про невдале сімейне зібрання. На ньому порушують тему про загадкову смерть голови родини. Це стає причиною розпочати слідство. У 2022 році вийшла ще одна частина фільму - "Ножі наголо: Скляна цибуля".

"Ножі наголо": дивіться трейлер онлайн

Приготуйтеся до неймовірних загадок, харизматичних слідчих та несподіваних розв'язок.