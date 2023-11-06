Ужасное ДТП: каскадер "Мстителей" Тарайя Рамсесс и две его дочери трагически погибли в аварии

Тарайя Рамсесс – 41-летний каскадер, ставивший трюки в фильмах "Черная пантера", "Мстители" и других. Мужчина и двое его детей погибли в аварии на шоссе в Атланте, США. Жену американца и еще двоих детей, находившихся в автомобиле, госпитализировали в критическом состоянии.

Медики высказывали положительные прогнозы по их выздоровлению, но через несколько дней потеряли еще одного мальчика, который был в возрасте 10 лет. Известно, что Тарайя столкнулся с трактором с прицепом, который сломался в левой полосе.

Рекомендуем 4 фильма о теннисе, которые заставят вас полюбить этот вид спорта

Подробности о ДТП не разглашаются

Известно лишь, что 13-летняя Сундари и 2-месячная Фугибо скончались в результате полученных травм на месте происшествия. Остальные пассажиры вылетели из автомобиля и получили многочисленные травмы.

Семья собирала средства на похороны. За одну ночь они смогли собрать более 70 тысяч долларов. Во время прощания с отцом и двумя дочерьми они получили сообщение о смерти сына каскадера.

Все, кто знал и встречался с ним, знают, насколько особенным был Тарайя. Он обладал глубокой способностью любить и любил своих детей больше всех. Сундари, Солнечная, как ее называли, также отражала этот особенный свет. Веселая и любила танцевать. О Боже! Я не могу поверить, что их больше нет,

– написала убитая горем мать в инстаграмм.

Тарайя был незаменим на киноплощадках

Он владел рядом навыков и занимался разными аспектами кинематографа, включая построение декораций, помощь режиссерам и операторам, работу с электротехникой, выступления в небольших актерских ролях, а также выступал как арт-директор, звукорежиссер и даже костюмер.

Однако главными его обязанностями было создание опасных трюков, которые можно было увидеть в таких известных фильмах, как "Голодные игры", "Мстители: Финал", "Мстители: Война бесконечности", "Черная пантера", "Самый пьяный округ в мире", "Форсаж", а также в популярных сериалах "Константин" и "Ходячие мертвецы".

За свои достижения в разных областях он заслуженно получил 94 награды.