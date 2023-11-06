Медики висловлювали позитивні прогнози щодо їх одужання, але через кілька днів втратили ще одного хлопчика, який був у віці 10 років. Відомо, що Тарайя зіштовхнувся з трактором із причепом, який поламався у лівій смузі.

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Подробиці про ДТП не розголошуються

Відомо лише, що 13-річна Сундарі та 2-місячна Фугібо померли внаслідок отриманих травм на місці події. Інші пасажири вилетіли з автомобіля та отримали численні травми.

Родина збирала кошти на похорон. За одну ніч вони змогли зібрати понад 70 тисяч доларів. Під час прощання з батьком і двома дочками вони отримали повідомлення про смерть сина каскадера.

Усі, хто знав і зустрічався з ним, знають, наскільки особливим був Тарайя. Він мав глибоку здатність любити та любив своїх дітей більше за всіх. Сундарі, Сонячна, як її називали, також віддзеркалювала це особливе світло. Весела і любила танцювати. О, Боже! Я не можу повірити, що їх більше немає,

– написала вбита горем матір в інстаграм.

Тарайя був незамінним на кіномайданчиках

Він володів низкою навичок та займався різними аспектами кінематографа, включаючи побудову декорацій, допомогу режисерам та операторам, роботу з електротехнікою, виступи в невеликих акторських ролях, а також виступав як артдиректор, звукорежисер та навіть костюмер.

Проте головними його обов'язками було створення небезпечних трюків, які можна було побачити в таких відомих фільмах, як "Голодні ігри", "Месники: Фінал", "Месники: Війна нескінченності", "Чорна пантера", "Найп'яніший округ у світі", "Форсаж", а також у популярних серіалах "Костянтин" і "Ходячі мерці".

За свої досягнення в різних галузях він заслужено отримав 94 нагороди.