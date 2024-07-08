В своем обращении актер призвал украинцев к толерантности и уважению к личному пространству и выбору других людей. Актер сказал, что в течение последних двух дней занимается удалением негативных комментариев под фото, на котором его подруги Наташа Денисенко и Антонина Хижняк целуются.

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Тарас Цимбалюк отреагировал на хейт

На своей странице в инстаграм звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк подчеркнул, что поцелуй, изображенный на фотографии, стал причиной шквала негативных комментариев, и он удивлен такой позицией людей в современном мире.

На самом деле это не волна негатива – это банальное доказательство зашоренности и позавчерашности,

– высказался Цимбалюк.

Он добавил, что может понять реакцию людей, воспитанных в советских реалиях, где подавлялось почти что. Однако актер не понимает позицию современников.

Цимбалюк сравнил осуждение ЛГБТ-сообщества с историческими примерами, такими как сожжение ведьм в Средневековье, расовая сегрегация в США, а также преследование и геноцид евреев.

Он подчеркнул, что Украина – прогрессивная и свободная страна, и для него странно осознавать, что здесь до сих пор существуют расисты, гомофобы и сторонники "русского мира".